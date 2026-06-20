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港姐亞軍施宇琪卸任在即 徵求網民意見曝光炒期權贏四成戰績 一原因擱置主播夢

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-20 HKT

2025年香港小姐亞軍、擁有「劍橋學霸」光環的施宇琪，早前大方分享與相戀八年的劍橋同窗男友訂婚的喜訊，愛情迎來開花結果。不過隨著港姐任期即將屆滿，目前她的首要任務卻是為卸任後的人生積極謀出路。近日她在社交平台分享了一段倒數卸任的影片，坦言自己正面對事業發展的十字路口，陷入了多重選擇的迷茫之中，更向網民徵求意見。

施宇琪考慮重返校園讀財經媒體學科

施宇琪在影片中透露，面對即將卸下的港姐身分，她腦海中曾湧現出多個計劃，她坦言自己本來最想做的是財經主播，但因為合約等問題，這個主播夢目前只能暫時擱置，她亦有考慮過重返校園繼續讀書深造，攻讀財經媒體等相關課程，為未來的專業轉型增添籌碼。除了主播夢，她還表示有意創業，希望開發一款手機應用程式，並聘請專業人士操刀，但這一切的基礎都離不開龐大的資金支持。

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施宇琪意外曝光投資成績

施宇琪在片中透露為了籌集日後的創業資本，她毅然決定重投職場，影片中，她為了重新融入昔日熟悉的金融圈，特意悉心打扮，準備前往中環出席一場職場社交會面，與業界人士交流並尋求見工面試的機會。雖然正處於求職打工與籌備創業的雙重過渡期，但施宇琪的個人金融實力依然不容小覷，她曾任職頂級投行摩根士丹利，而她在影片中，透露自己在期權交易上眼光獨到，大有斬獲，成功鎖定高達四成的驚人利潤，網民紛紛羨慕這位「學霸港姐」，儼如人生勝利組。

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