港姐亞軍施宇琪晒巨鑽宣佈訂婚 拍拖8年男友猛料背景曝光 相識經過極浪漫如拍韓劇

2025年香港小姐亞軍、有「劍橋學霸」之稱的施宇琪（Angela）自當選後一直備受關注。近日她於社交平台分享年度回顧時，竟大方宣佈與拍拖8年的男友訂婚，並分享了多張求婚時的浪漫照片。

施宇琪獲男友雪山上求婚

施宇琪在回顧影片的結尾，分享了12月的重大人生里程碑。當時她與男友身處一片白雪皚皚的壯麗雪山之中，景色非常浪漫。男友身穿黑色服裝，單膝跪在雪地上，深情地為施宇琪戴上戒指，而身穿啡色大衣、戴著冷帽的施宇琪則一臉幸福地伸出手，接受了男友的求婚。她在帖文中寫下：「12月，成家」，宣佈了這個喜訊。

相關閱讀：劍橋學霸港姐施宇琪拒當花瓶 決心轉跑道投身金融主持界：要做天賦型選手

施宇琪巨型鑽戒成焦點

除了浪漫的求婚場景，施宇琪亦大方曬出戴在無名指上的求婚戒指。在另一張以雪山為背景的照片中，可以清楚看到她手上的巨型鑽戒，目測份量十足，在陽光下閃閃發光，耀眼奪目，可見男友對她的重視及愛意。為了避免外界誤會，施宇琪其後特別補充說明：「為了避免大家誤會，這是訂婚，還沒結婚」，但相信兩人已「好事近」，不少網民紛紛留言送上祝福。

施宇琪男友背景猛料

施宇琪宣布訂婚，讓網民對其男友背景產生好奇，原來他同樣是劍橋學霸，他們在準備考劍橋時在自修室相識，而為了學業，二人約定考上劍橋之後才談感情事，結果真的齊齊考上，之後就正式拍拖。二人同心同步戀愛8年，一直恩愛甜蜜，現在更修成正果。

施宇琪自爆「找到新工作」

除了宣佈「成家」，施宇琪同時寫道自己「找到了新的賽道、新的工作」，引發網民熱議。這位畢業於劍橋大學、曾任職頂級投行摩根士丹利的學霸，參選以來已表明無意做演員，反而希望朝財經主播方向發展。早前她亦透露，上星期剛接了一份自由工作，為大學生和初入職的分析師編寫金融網課。究竟她的「新工作」是指這份自由工作，還是另有新發展，甚至離開娛樂圈重返金融界？施宇琪則未有進一步透露。

相關閱讀：原來視咁的丨Bob孖施宇琪袁文靜考藝人知識水平 三大港姐冠軍齊贏頭威