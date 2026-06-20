陳曉東紅館騷與愛女合唱《我願意》 送花答謝太太製造驚喜 Gordon Flanders自薦寫歌爆：好多人攞佢啲歌參賽

《陳曉東 Neon Reflections 30演唱會》昨晚紅館順利舉行全場爆滿，陳浩民蔣麗莎一家、周家怡、馬天佑、張頴康麥雅緻、《中年好聲音》甘永傑、梁浩賢、陳芷盈、阮偉倫及七師傅等到場支持！而張學友、梁詠琪、張敬軒、方力申及羅志祥等均送上花籃支持。

陳曉東以勁歌熱舞開場

演唱會大玩「多重宇宙」概念，以四個平衡時空代表自己四種性格、四段人生及四種音樂面向，在同一個舞台上並存；更重要是向觀眾展現他對音樂從未改變的初心與熱誠。甫一出場，東東化身星球上的王者，身上有星星光環，貼合主題唱出Neon Regrets開場，之後他換上裝滿霓虹燈光的長皮褸，露出右邊麒麟臂，又唱又跳由《特務》、《心理遊戲》、《結他》和《新歡加精選》等快歌組成的Dance Medley。完成連場勁歌熱舞後，東東再度出場，他搞笑地說：「你哋畀我唞唞氣先，不如呢part淨係傾偈囉？好唔好？哈哈」引來全場歡呼聲。

陳曉東感觸女兒長大得很快

陳曉東開騷前，早已預告長女芷霖（朵朵）和幼女芷怡（多多）一定會現身支持，想不到兩個愛女不單到場睇騷撐爸爸，還與爸爸合唱歌曲《我願意》，唱畢東東看着囡囡盡顯父愛，還問觀眾：「佢哋唱得好唔好聽呀？」東東又坦言女兒長大得很快，「佢哋真係好厲害，幾歲就上過紅館嘅舞台，不過嗰時佢哋只係有依家一半咁高！」除了邀請囡囡任嘉賓外，東東還趁機答謝媽咪(Lily)及太太王妤嫻。 他更借機向太太送玫瑰，令她十分驚喜。王妤嫻今日在社交網分享與鮮花的合照，感激老公的驚喜，以及粉絲朋友的力撐，「謝謝突然的感謝，再多的疲累都值得～」

陳曉東喜歡跟新一輩歌手合作

這晚陳曉東邀請了新晉歌手Gordon Flanders出任嘉賓，兩人先合唱《我比誰都清楚》，唱畢兩人傾談時，東東謂很欣賞這個年輕人，但笑言想不到他會認識1998年作品，Gordon Flanders即笑言：「雖然我都係1998年出世，但係我真係有聽過呢首歌，因為好多人攞陳曉東嘅歌去參加比賽。」東東就表示很喜歡跟新一輩歌手合作，欣賞他們有才華又有創意，Gordon Flanders即主動表示可為東東寫歌，之後兩人再合唱Gordon Flanders創作歌曲《冬天一個遊》。

陳曉東感激歌迷多年支持

演唱會接近尾聲，他的「火爆黑戰士娃娃」從大螢幕跑出來跟他跳舞。東東問大家：「我個仔跳得好唔好？」。最後陳曉東感性表示很感激歌迷多年來支持，「喺籌備呢個30周年演唱會時，遇到唔少困難，但睇到歌迷留言鼓勵，就會重拾信心。」除此之外，他亦特別多謝歌迷會的每位成員，「呢個演唱會佢哋真係幫咗我好多，真係好多謝佢哋每一位。」東東又表示這個演唱會雖然困難重重，但經過大家努力後，最後都能順利舉行，令他感受到四個字，「就係事在人為！」

演唱最後以全場大合唱《水瓶座》及《劃火柴》兩首經典金曲，為演唱會劃上完美句號。