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王君馨豪搞派對李亞男岑麗香等群星到賀 一歲女兒萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏

影視圈
更新時間：19:47 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:47 2026-06-20 HKT

王君馨（Grace）今年結婚10周年，去年5月為圈外人老公誕下女兒Audrey，轉眼間囡囡已經1歲大。王君馨上月步入「4字頭」，決定與女兒生日合辦，邀請親友出席「王君馨Big 40 ＋ Audrey's 1st Bday」生日派對，一家三口齊齊慶祝，場面熱鬧。

王君馨派對布置顯心思

王君馨的生日派對選在一間充滿東南亞風情的餐廳舉行，現場布置極具心思，掛滿五光十色的越南式燈籠，配以藤製傢俱和熱帶植物，營造出度假氣氛。王君馨穿上粉色印花連身裙，而丈夫Daniel則以簡約的白恤衫配西褲，二人為小壽星Audrey挑選碎花裙，加上趣緻的太陽眼鏡，萌態十足，成為全場焦點。

王君馨近日在IG分享多張派對照片，記錄一家人的幸福時刻，相中見到有設計獨特的生日蛋糕，蛋糕上以一家三口的「安樂窩」為主題，頂層有王君馨與老公的人偶在星空下依偎，象徵著二人的溫馨小家庭。

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王君馨舉行派對獲群星到賀

人緣甚好的王君馨，派對當日獲多位圈中好友到賀，包括李亞男、岑麗香、鍾舒漫、衛詩和胡曦文等，可謂星光熠熠。王君馨感性地留言道：「回想起我們一家人的第一個生日！我們被愛和歡笑包圍，感謝上帝，感謝這些年來陪伴我們的每一位朋友！」即使當日天公不作美下著雨，也無損大家的好心情。

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