雲秀行｜劇情懶人包、5大看點 李一桐與曾舜晞攜手打造盛世

雲秀行｜由李一桐與曾舜晞領銜主演的古裝愛情劇《雲秀行》已於6月20日正式開播！這部改編自日本經典輕小說《彩雲國物語》的全新古裝大劇，講述主角攜手解決九城危機並打造盛世的傳奇故事。下文為您精心整理《雲秀行》即睇分集劇情、主要角色介紹及5大必看亮點！

在傳說中的九城之中，名門出身卻家境貧寒的範雲（李一桐飾），與表面昏庸實則高深莫測的「白切黑」城主齊崢（曾舜晞飾）相遇。兩人從最初的互相試探，逐漸建立起深厚的信任。在充滿挑戰的路上，他們攜手披荊斬棘、為民請命，最終克服重重難關，並收穫了真摯的友誼與愛情。範雲全力輔佐齊崢平定天下、打破舊有陳規，成功化解九城的重重危機，共同為百姓開創繁榮昌盛的盛世。

《雲秀行》已開播！

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目前官方已公佈《雲秀行》的最新追劇日曆及詳細的人物關係圖，讓觀眾能更清晰地掌握故事的發展脈絡與角色之間的複雜糾葛。

《雲秀行》追劇日曆公開！

《雲秀行》人物關係圖公開！

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範雲（李一桐 飾） 九城的名門窮小姐。起初與齊崢維持試探關係，後轉為深度信任的合作夥伴，全力協助治理九城。

李一桐飾演範雲。

齊崢（曾舜晞 飾） 九城城主，是一名「白切黑」的統治者。他表面上吊兒郎當，實則深謀遠慮，並極力推動女性參政。

曾舜晞飾演齊崢。

鄭適／樓啟炎（鄧為 飾） 氣質清冷的白衣公子，是一位溫文爾雅且富有智謀的幕後謀士。

鄧為飾演鄭適以及樓啟炎。

衛十三（代露娃 飾） 出身名門的俠女，個性豪爽且武藝高強。她是範雲的閨密兼保鑣，曾對齊崢動心，但得知對方心有所屬後便瀟灑退出。

代露娃飾演衛十三。

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範雲為籌經費答應成親 九城名門窮小姐範雲平日開設私塾教導孩童，而城主齊崢則常委託好友顏絳批閱奏摺，自己藉機偷懶。此時，三老之一的呂文仲突然拜訪範家，提出以500兩黃金為條件，要求範雲嫁給齊崢。範雲為了籌集資金翻新私塾，便一口答應這門婚事。大婚當日，範雲身穿華服，並不偏不倚地將三老所贈送的禮物全部穿戴在身上。然而，在新婚洞房之夜，新郎齊崢卻以公務繁忙為由並未現身。範雲向侍女素音打聽齊崢的事跡，發現他給人一種吊兒郎當的印象。實際上，這只是齊崢的偽裝，目的是為了降低三老對他的戒備心。

身份識破與民生視察 範雲隨後在花園與丈夫見面，齊崢當時假稱自己是護衛統領衛瑛，卻不知範雲早已識破其真實身份。範雲藉故帶「衛瑛」出府，希望藉此讓他深入了解民間疾苦，怎料對方醉翁之意不在酒，只顧沿途瘋狂購物。兩人隨後一同前往桓娥樓的拍賣會，期間齊崢更與聚雲閣掌櫃樓啟炎針鋒相對，爭奪胡蝶姑娘。此時，範雲不再掩飾，大方坦白自己早已知曉齊崢的城主身份。她亦向齊崢分享自己母親因亂世世道而慘死的悲慘經歷，並表達了自己希望盡一分力、為百姓謀求幸福的宏大願望。

黑狼印謎團與稅收風波 原來，齊崢正是桓娥樓的幕後話事人，而胡蝶則是他的手下。齊崢懷疑範家與神秘的「黑狼組織」有所關聯，該組織向來只效忠於真正的王者。當年黑狼印曾由齊崢的亡父持有，卻在奪嫡之爭後神祕失蹤。若齊崢無法尋回此印，其執政地位便會顯得名不正言不順。與此同時，範雲也懷疑齊崢一直在裝傻，其城府遠比表面看起來深厚，不過這場試探也拉近了兩人的距離。隨後，三老以國庫空虛為由提議提高稅收，卻被齊崢藉範雲的名義加以拒絕。此外，範雲原本忘記了齊崢的生日，幸得素音提醒才重新記起。

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1. 改編自經典《彩雲國物語》

劇集改編自日本作家雪乃紗衣於2003年出版的暢銷輕小說《彩雲國物語》。該作於2006年影視化為動畫，TVB亦在2008年引進播放，由鍾嘉欣獻唱主題曲《起始之風》，是無數香港人的集體童年回憶。

2. 李一桐與曾舜晞極具CP感

李一桐與曾舜晞男帥女美，外形非常登對。兩人在宣傳節目《你好，星期六》中大玩「二人三足」，展現出極高的肢體接觸與信任感，互動時粉紅泡泡滿瀉，CP感十足！

李一桐與曾舜晞好有CP感！

3. 權謀戲份融入輕鬆喜劇元素

劇集打破傳統權謀劇的嚴肅基調，穿插「城逗」式的幽默互動，曾舜晞更貢獻了「帝王翻車」等搞笑場面。在保留原著「一女多男」的經典架構下，將輕喜劇、權謀鬥爭與多角虐戀完美融合，極具新意。

《雲秀行》劇情有新意。

4. 配角陣容同樣出彩

劇集啟用多位新生代實力派演員，包括鄧為一人分飾溫雅貴公子與暗黑刺客，其「紅黑婚服墮樓」等花絮照已引爆關注；加上田嘉瑞飾演狀元、代露娃化身率真千金，陣容十分華麗。

鄧為的角色熱度值破億。

5. 幕後團隊匠心之作

本劇由朱少傑執導，他曾執導《誅仙．青雲志》等佳作；造型指導則由《蒼蘭訣》團隊的易小雅擔任，採用唐風融合奇幻風格，以「多巴胺配色」凸顯角色性格。此外，OST陣容亦非常豪華，邀請到周深演唱主題曲《浮生若夢》，以及劉宇寧獻唱插曲《何故》，為觀眾帶來極致的視聽享受。

周深獻唱主題曲。

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