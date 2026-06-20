Tiger化身工作狂 個唱前夕再出新歌《呼吸一世》 與劉語喬暴雨天出海拍MV：好彩冇暈船浪

MIRROR成員Tiger（邱傲然）繼早前圓滿結束其個人演唱會後，再度為樂迷送上驚喜！Tiger昨日推出全新個人單曲《呼吸一世》，新歌沿用上一首個人單曲《脫兔》的強大創作班底，由天衡一手包辦作曲、編曲及監製，並由梁栢堅填詞，兩人再度聯手操刀。新歌以煙喻緣分，唱出人生旅途上的聚散與祝福。

Tiger新歌以煙代表緣分

新歌《呼吸一世》是一首探討緣分的深情之作。對於歌曲的概念，Tiger有著一套深刻的體會：「我覺得緣分其實同煙好相似，會有一霎嘅溫暖，但點樣都會有煙消雲散嘅一日。人同人嘅緣分，就係陪住對方走過生命中某一部分嘅路。當完成咗呢個使命之後，命運就會自自然然要你哋分開，哪怕是離去的死亡，其實都只係緣分盡頭嘅一個展現。」

雖然歌曲帶著一絲傷感，但Tiger希望傳遞的是一份釋懷與大愛：「無論緣分帶我哋去到邊度、去到最後完結，我哋都係祝福對方是好的。」他又笑言自己現實中是個不折不扣的「隨緣派」：「因為有啲嘢真係冇辦法強求，強求都冇用嘅時候，不如就 go with the flow。」

Tiger親自落水拍攝

《呼吸一世》的 MV 找來了在導演翁子光電影《超風》中演出的女演員劉語喬擔任女主角，並由曾執導上一首單曲《脫兔》MV的導演Jacky再次執導，以極致浪漫的視覺手法呈現歌曲的故事。MV拍攝當日正值暴雨夾雜的日子，海面更泛起陣陣白頭浪。Tiger 與劉語喬需要乘坐一隻小艇出海，Tiger回憶時直言過程非常驚險：「好彩最後我沒暈船浪，但女主角就比較辛苦，佢真係比較敏感，所以拍得好辛苦。」

由於海浪強勁，現場更需要三、四名壯男合力穩定船身，兩位主角最後更要親自落水拍攝。Tiger 表示：「幸好當日氣溫唔算凍，但呢個 MV 絕對係台前幕後所有人心機同心血嘅結晶。」

Tiger演唱會玩全新項目

隨着《呼吸一世》的推出，這亦是Tiger演唱會前的最後一首派台歌。目前距離6月27及28日舉行的演唱會已進入最後倒數階段，「今次演唱會真係去到最後直路，我哋想盡能力去玩一啲全新嘅項目。無論係歌單、衫定係舞台都想唔同。」而隨著《呼吸一世》的正式發佈及演唱會舉行在即，Tiger希望繼續在音樂道路上的持續突破與蛻變，呼籲樂迷可以多多期待他未來的全新嘗試與音樂項目。