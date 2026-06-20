端午節丨王俊棠出戰《沙田龍舟競賽》逾20年首度缺席疑離巢？ 安德尊曾寸「宿敵」扮大佬

每年端午節TVB都會直播龍舟賽事，今年亦不例外，繼續由安德尊擔任《沙田龍舟競賽2026》，但拍檔卻由參與多年的麥美恩轉陳懿德。過往出戰長達20多年的王俊棠，曾多度在賽事上遭安德尊冷嘲熱諷，二人為此結怨多時，不過今年王俊棠竟未有現身參與，連安德尊亦都收火，不再句句有骨寸拍檔。

王俊棠曾贏得龍舟賽事獎牌

王俊棠從1998年開始代表TVB出賽，參加龍舟競賽長達20多年，亦曾贏得賽事獎牌。王俊棠今年罕有缺席，不禁令人關注其近況。翻查目前TVB官網，仍然可以見到王俊棠的藝人資料，但近年王俊棠已將事業重心轉移至內地發展，不時登台商演，活躍於內地社交平台，甚至移居中山。未知王俊棠今年不再參賽，是否準備離巢先兆。

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TVB龍舟隊在《沙田龍舟競賽》上連輸多年，今年由滕麗名擔任隊伍鼓手，隊員有《中年好聲音2》顏米羔，雖然王俊棠沒有參與，但結果仍以第9名過終點。不少網民憶起安德尊與王俊棠之間的「火花」，因過去幾年，TVB龍舟隊經常在賽事中陪跑，安德尊就會將矛頭直指領軍的王俊棠。今年安德尊對賽果未有太驚訝，只是在賽事結束後，出席打氣的香港小姐，被安德尊半取笑道：「多謝咁多位香港小姐，我哋攞咗第9都仲叫我哋加油呀！」已算是安德尊較溫和的玩笑。

安德尊與王俊棠龍舟恩怨

安德尊過往曾公開寸爆王俊棠：「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人哋㗎，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬，佢今年（係）鼓手，鼓手應該要係香港小姐，等我哋睇住划，佢嗱口嗱面咁。」安德尊在比賽完結後再批評王俊棠「有乜理由棠哥又黑口黑面，一人累全家。你見人哋啲女健兒一邊吹BB一邊打，佢就自己打自打，邊有節奏呀。棠哥練水又練得少，人哋練11堂，佢得3堂。淨係顧住去搵食，你累晒啲同事，日日去練水。」令同為主持的麥美恩要開口打圓場。

王俊棠安德尊曾隔空開火

去年安德尊曾寸王俊棠：「棠哥係我哋TVB龍舟隊嘅靈魂之首，但每年我都寄望佢係勝利靈魂之首，但每年都未能勝出，咁樣係咪有啲難受呢。」直到成績出爐，安德尊又再嘲諷：「但頭先王俊棠誓神劈願向住觀眾『你睇住啦』，我仲聽到一句，嗰個何沛珈話『留力鬥後』，鬥後？」面對安德尊多度嘲諷，王俊棠曾反擊：「條友口水多過茶，成日吹水唔抹嘴」、「家法侍候，『槳』佢個嘴」，隔空開火。

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