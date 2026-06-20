余德丞深夜遇警方路障友人涉酒駕被捕 幾小時後IG出PO留4字藏玄機？

近年以自由身工作的36歲余德丞（Dickson）今日（20日）凌晨捲入一宗酒駕風波，其38歲梁姓男友人在駕駛中港牌私家車接載他途中，在銅鑼灣遇上警方路障，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。余德丞雖未有駕車，但人在現場，事隔數小時，余德丞於今早更新IG限時動態，似乎心情未受影響。

余德丞睇世界杯

余德丞今日凌晨陪伴友人經歷一夜風波後，今早在IG限時動態上載一張相片，相中見到一杯黑咖啡，並寫上「Good Morning」及「Get ready for ⚽」，配上一個足球員的動態貼圖及一個「#唔係也馬」的標籤，看來是準備觀看今早的「巴西 VS 海地」世界杯賽事。從帖文可見，余德丞估計精神不錯，似乎未有被凌晨的事件影響心情。

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據指，涉事司機出席在四季酒店的婚宴後，正接載余德丞去跑馬地，期間遇上港島總區交通部在銅鑼灣霎東街一帶進行反酒駕行動。余德丞的友人駕駛私家車駛近期間，因行車不穩且企圖迴避路障，遭警員截停調查。警員發現司機身上有酒氣，經兩度進行酒精呼氣測試後，錄得73微克酒精含量，遠超法定標準22微克逾三倍，隨即將其拘捕。余德丞的朋友被帶走調查後，曾在原地逗留等候另一朋友到場協助，其後步行離開。

余德丞熱愛足球

余德丞曾是運動健將，早在中學時已入選香港游泳代表隊，其後從體育界跨足娛樂圈，擔任主持及體育評述員工作。余德丞於2022年離巢TVB後，轉型做KOL及以自由身接工作。余德丞足球狂熱份子，熱愛觀看足球賽事外，更喜愛踢足球，但在2018年余德丞曾在踢波時身體不適，一度出現抽搐，甚至陷入昏迷，送到醫院搶救在ICU留醫，經檢查後發現余德丞休克原因，由心律不正引起。

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