警是個大佬｜王敏奕未收通知與曾志偉慶祝父親節 容天佑想幫女取名「悅澄」 認當爸有壓力暫未敢再追B

王敏奕透露將拍電影和新劇，有感現時狀態最好，問到會否參演《新聞女王3》，她支吾以對稱等通知。會否陪老爺曾志偉慶祝父親節，她表示暫未收到通知，老爺早前甩鞋底會否在父親節送上新鞋，她笑指鞋要親身試穿。另談到身在外國的弟弟已考完A LEVEL試，想陪弟弟在暑假玩。

容天佑開心三代同堂過父親節

容天佑上月於社交網宣布正式升呢做爸爸，透露太太Winnie順利誕下女兒。榮升做爸爸的容天佑今晚（19日）出席TVB劇集《警是個大佬》煞科宴，對於做爸爸心情，他笑言緊張又有壓力，皆因每隔三小時要為BB餵夜奶。談到太太為他誕下B女，可有慰勞太太？他笑言會盡量滿足太太要求，對方想吃什麼幾遠都會去買，又爆太太坐月30日就出關，更帶同女兒前來探班。談到女兒名字，他表示想改為「悅澄」，英文名交由太太話事，乳名叫「億億」喻意帶來財富。談到首度歡渡父親節，他表示開心，由於父親去年中風，今年有新成員可以三代同堂。談到父親身體狀況，他透露父親中風影響語言區，但父親以手勢示意叫他三年抱兩。問到可想追生B仔？他笑說：「女兒未出世我都有諗，經過呢輪經驗卻步，覺得做父母好偉大，自己做咗有啲壓力，隨緣啦！」