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鍾柔美遇低谷搵姚焯菲傾心事 同李茵彤好老友唔覺被搶Job

影視圈
更新時間：23:15 2026-06-19 HKT
發佈時間：23:15 2026-06-19 HKT

鍾柔美（Yumi）出席何晉樂生日會，受訪時表示送上自己的支持作為禮物。Yumi談到過節不愛吃粽，只敢吃一口飯，「我易肥、易瘦、易水腫，最近成日宣傳《飛常日誌II》，出活動覺得自己次次唔同樣！」望保持身形。

鍾柔美認形象受挫

Yumi暑假剛開始，表示對升班有信心，目前要平衡學業、工作。她與姚焯菲（Chantel）同處求學期，Yumi指互相傾訴心事，「大家都有低谷時候，我考DSE當年都覺得好難捱。」今日有報道指，Yumi受負面新聞影響，形象下挫，原有機會擔正演出處境喜劇《愛．回家之三代同糖》，亦被師妹李茵彤取代，Yumi再次回應指為對方感到高興，二人曾經合作拍攝劇集《飛常日誌II》而成為好朋友。Yumi明言負面新聞的確影響形象，同時認為：「向前行啦！繼續進步，亦唔諗太多，要做好自己！」

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