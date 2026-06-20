麥家琪跟大律師老公屢傳婚變 罕談婚姻認「愛已拆散」零恩愛舉動 自信唔會離婚：我唔知佢點諗

50歲的麥家琪自2006年與大律師老公王國豪結婚後，先後誕下兩子一女，近年更將事業重心轉移內地的她，近年多次傳出婚變，其婚姻狀況備受關注。近日麥家琪接受專訪罕有地大方分享，與老公結婚近20年的相處之道，被問到老夫老妻的日常，麥家琪指兩人現在「眼角好高」，已經不會時刻注視著對方，感情早已昇華為責任。她坦言當初兩人因為相愛而步入婚姻，繼而建立了一個五口之家，現在將愛情拆開分到其他家人身上都好合理，她更不諱言自己跟丈夫平時已極少有恩愛舉動。

麥家琪不再百分百愛老公

談及經歷了20年的婚姻是否還有「愛」，麥家琪認為「愛都拆散了」，她直言現時的愛已經分成幾份：「愛自己20%，愛佢20%，三個小朋友每人20%。」她認為當初結婚是百分百全心全意對待伴侶，但隨著子女長大，將愛平均分配才是最舒適的狀態。麥家琪分享兩人不時會互相投訴，例如老公會抱怨她離家工作整個月都不去接送小朋友，而她則反駁自己真的抽不出時間。麥家琪指，這種「有投訴、有忟憎，但依然會去做」的互動模式，正正就是他們夫妻間專屬的愛情體現。

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麥家琪澄清不會離婚除非有人出軋

麥家琪近年在社交平台分享與子女慶祝生日的照片，唯獨不見老公王國豪的蹤影，惹來網民揣測其婚姻是否亮起紅燈。麥家琪在訪問中霸氣反擊，直言絕對不會離婚：「我擺咗20年心機落去，我畀你走？我咪好戇居！」，她之後補充：「我覺得唔會離婚嘅，我唔知佢係唔係咁諗」。她更首度公開了自己維繫婚姻的八字真言「範圍之內，自由翱翔」。麥家琪解釋，雙方在婚姻中都可以擁有極大的私人空間與自由度，但絕對不能做錯事，而她口中唯一的紅線就是出軌。她甚至灑脫地表示，如果老公真的覺得她不夠好，找到一個比她更優秀的女人而選擇離開，她也能夠坦然接受，但她自信又坦白地拋出一句：「其實你話我係咪一個好嘅太太，我又唔係囉，不過某程度上好過好多女人！」。

麥家琪誕下長子後曾嚴重抑鬱

麥家琪回顧自己的前半生，曾經在2007年誕下長子後，飽受嚴重的產後抑鬱症折磨，由原本習慣每天工作的演員，突然變成被綁在身邊的媽媽，令她一度對兒子產生抗拒感。幸好她擁有極高的自我反省能力，意識到問題後，她毅然決定邀請老公「追生二胎」來平衡心態，隨著二兒子和可愛的小女兒相繼出生，她的抑鬱症終於不藥而癒，現時將心機放在子女與生意上，活得自在。

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