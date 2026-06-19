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林芊妤決定「封肚」同老公保持距離 細女有機心搶媽咪第一位置

影視圈
更新時間：20:16 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:16 2026-06-19 HKT

Coffee（林芊妤）出席醫美品牌宣傳活動，接受訪問時談到在端午節工作，她笑言搵錢較陪家人重要，爭取工作兩小時作為放鬆時間。

林芊妤結婚八周年

今日（19日）是Coffee結婚八周年大喜日子，Coffee笑指老公知道她工作辛苦，會請她出外按摩放鬆。對於丈夫於結婚周年送贈枕頭作禮物，Coffee隨即笑指：「真係大直男！我都唔知好嬲定好笑！佢知道我湊女辛苦，上個月個女係咁病，病咗五次，鼻塞唞唔到氣，要係咁餵人奶，最後我都病埋，呢個月好似喪屍咁！」稱丈夫所贈枕頭神奇地令她瞓得好；至於回禮方面？Coffee風騷表示：「送我畀佢！我保養得好！Keep住服侍佢囉！」

林芊妤兩個就夠晒數

Coffee去年年底誕下幼女，原本以為大仔會會爭寵，惟兄妹出乎意料地相處和諧，「而家到我呷妹妹醋！佢好得意，成日巴結哥哥，真係機心婊！哥哥仲話『妹妹係我No. 1，你（媽咪）係我No. 2』，冇可能！我要做第一！」同時透露決定封肚停，「封肚喇！ 『好』字已經夠，再生就『嬲』！兩個經已好滿足。」開玩笑指丈夫不用結紮，夫婦保持距離便足夠。

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