前TVB「咪神」白雲挑戰尺度解放好身材 姿勢大膽引人遐想網民問：準備進軍AV界？

前TVB「咪神」白雲曾嫁富二代建築師江俊霖（Kelvin），可惜婚姻維持約5年便結束，於2021年離婚。白雲失婚後越見大膽，不時分享性感照，經常陷走光邊緣，今日（19日）在社交平台公開的一輯新相，姿勢大膽引人遐想。

白雲內衣衝擊視覺

白雲最近到訪充滿藝術氣息的奧地利維也納，未知是否受到當地文化薰陶，今日在IG分享一輯唯美照片，大晒驕人身材。從照片所見，白雲身處貌似酒店的露台，背後是璀璨夜景，穿上一套黑色透視蕾絲裝束的白雲，深V和胸前的綁帶設計，將其豐滿上圍表露無遺，半透視的材質和高衩剪裁，讓白雲從臀部到長腿若隱若現，甚有性趣內衣風格，極具視覺衝擊力。

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其中一張照片，白雲披上一件米白色的毛絨外套，與性感的黑色蕾絲形成強烈對比，慵懶中帶點嫵媚，還有多張以枱燈、花束遮下半身，以及腿張開僅以雙手蓋住神秘地帶，讓網民有無限聯想。白雲寫道：「May sweet dreams of me visit you tonight（願我的甜夢今夜探訪你）」，更添遐想空間。

白雲姿勢火辣被指犯規

白雲的性感照曝光後，隨即吸引大批網民關注，留言反應兩極。不少網民稱讚白雲：「犯規，太火辣了」、「美～很會擺姿勢喔」、「引死人啦，你好正呀」、「這樣看完怎麼睡？」認為白雲完美駕馭性感造型。另有網民認為尺度大膽留言問：「準備進軍AV界？」

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