飛常日誌II｜朱敏瀚化身「制服暴徒」大晒3D巨胸 李海銅與張馳豪引爆連串笑位

由馬國明、高海寧、朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等主演的《飛常日誌II》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。

昨晚（18日）一集《飛常II》劇情講述，Captain K（朱敏瀚飾）為了保住100萬枝寶貴疫苗，選擇在風切變惡劣情況下急降香港機場，引發航空公司高層啟動「事故調查」，Captain K面臨停飛處分…最終Carmen雖出手相救令Captain K免受罰，但事件最終卻引發驚人逆轉…這一幕，除了Captain K的自我、及方可兒（郭柏妍飾）對上司的百分百信任及力撐令人動容，朱敏瀚在接受調查時驚現的「爆胸」一幕亦相當搶焦！事緣穿上白色機師恤衫配黑呔的朱仔，雖然包到冚，但側面看上去黑呔竟然「入晒坑」，朱仔3D巨胸果然名不虛傳！

朱敏瀚地獄式練肌

其實朱仔為了成就「最強胸肌」，背後付出不少汗水與努力！昔日是「排骨仔」的朱仔之所以成為現今TVB「御用肌肉擔當」，全靠地獄級自律。本身屬瘦底的朱仔，為了增肌強迫自己一日「硬塞」6餐之餘，還曾創下日食20隻蛋白及狂吞水煮雞胸肉的紀錄。訓練方面，朱仔每周重訓最少5日，靠大重量推胸及啞鈴飛鳥瘋狂虐肌。即使拍劇開早班，朱仔亦堅持凌晨3點起床空腹做Gym，是近年最勵志的大隻仔神話。

李海銅與張馳豪大曬搞鬼表情

昨晚另一焦點劇情，是網紅妙妙（李海銅飾）為了蹭流量熱度，直播期間除大擺「吸Likes 3招」，還發起「機場禁區留宿三日」挑戰，令機場總保安主任陳杰（洪永城飾）大為頭痕！這段場口之所以吸引，除因有之前憑《臥底嬌娃》爆紅的「仙氣女神」李海銅加持，張馳豪（Aska）的可愛「驚呆VS謙厚VS怕醜」表情包亦相當搶分。話說在機場亂衝亂撞的李海銅，無意間發現昔日頂流男神Aska並大笑大叫，令原本獨自飲水的Aska嚇到驚變「呆萌樹熊」。面對李海銅一再熱情地騷擾，Aska不是露出怕醜老尷樣、就是謙厚為難樣，完全予人「綿羊男」感覺。之後李海銅要求Aska在頻道粉絲面前大跳昔日大熱招牌舞步，雖然萬分不願意，但作為「Yes Man」的Aska最後還是「就範」，同場加映大批「難為了家嫂表情包」，甚有喜劇節奏及天分，難怪獲網民洗版式大讚可愛：「Aska 好好笑，笑死冇命賠」、「估佢唔到咁好笑」。