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鐵拳教育丨金武烈爆紅竟是「執二攤」？ 坎坷身世曝光含淚憶亡父

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-19 HKT

Netflix熱播韓劇《鐵拳教育》自6月5日上線後，憑探討教師教學困境的寫實題材，迅速在網上掀起極高討論度，更成功引爆追劇熱潮。片中飾演教權保護局督察的男主角金武烈，入行長達24年，終憑《鐵拳教育》迎來演藝事業的高峰。讓金武烈聲名大噪的《鐵拳教育》代表作，背後卻隱藏「非第一順位人選」，最近金武烈受訪時，更揭開戲劇般的坎坷成長背景。

金南佶因粉絲反對推劇

金武烈在接到《鐵拳教育》劇本前，並非劇組的第一人選，據導演洪鍾燦曾透露，督察一角最初屬意由金南佶擔綱，卻因原作漫畫在網上曾捲入種族與性別歧視的爭議，在粉絲反對下，金南佶最終兩度婉拒邀約，角色才轉由金武烈接手。金武烈曾在訪問上展現高EQ應對，主動向金南佶致歉外，又強調自己是金南佶的粉絲，經常從對方的表演上取得靈感。

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金武烈靠親友接濟度日

44歲的金武烈在幕前形象沉穩，早前亮相綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，自揭年幼時的清貧歲月，透露一家人曾在如同貧民窟的山區生活，母親又因遭遇詐騙，導致家中債台高築，試過大門多度被貼上封條，連搭車的交通費都付不起，要依靠親友接濟度日。

金武烈在20幾歲時，父親不幸中風成為植物人，並罹患癌症，身為長子的金武烈原獲大學取錄，卻因無力支付學費，以及扛起家計而被迫休學。金武烈曾做過建築、工廠、保安、發傳單、搬運等體力工作，曾為慳錢，每日收工時會徙步一小時返家，而在漫長的路上，成為金武烈背台詞、練唱功的時間。

金武烈曾捲入兵役爭議

金武烈在30歲時曾捲入兵役爭議，原因低收入戶資格可獲得免兵役判定，卻遭輿論質疑惡意逃兵。當時金武烈未有多做辯解，默默承受，而實情是其父當時因中風留下高達3億韓圜（約153萬港元）債務，金武烈是家中唯一支柱，根本無法抽身。

金武烈直到兩年後見家境稍有改善，主動入伍進入前線步兵師服役。只是金武烈在服役期間，面臨膝蓋半月板撕裂的傷痛，當時放棄提前退伍的權利，堅守崗位直至完成21個月的兵役，甚至在退伍前一個月還自願站值夜更，其負責任的態度，令軍中同袍讚嘆。

金武烈憶亡父落淚

提到在自己30歲時父親抱憾離世，金武烈談到父子情一度落淚。金武烈回想起父親生前反對其演戲，私底下卻常常向鄰居炫耀兒子的優秀，含蓄父愛直到金武烈成為人父後，才真正深切體會：「我偶爾會想，現在如果爸爸到處去炫耀，我好像就能更坦然接受他的炫耀，但他現在不在了。」

金武烈與演員太太尹昇娥拍拖多年，於2015年結婚，直到2023年才誕下兒子，金武烈表示：「如果爺爺（金武烈父親）還在，不知道會怎樣？」金武烈每逢遇上好事，第一時間會想起爸爸，面對鏡頭隔空向亡父表達思念：「我們都過得很好，你應該也過得很好吧。我很想念你。」

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Netflix原創韓劇《鐵拳教育》（Teach You a Lesson），改編自網漫《極權教師》，劇情講述在教育體制崩壞、校園欺凌失控且家長過度干預的假想世界中，政府成立非常規執法單位「教權保護局」，由督察深入校園前線，以極端手段「以暴制暴」的方式，痛快解決失控校園案件。

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