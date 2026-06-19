鄭俊弘驚爆18歲差點失身 揭發遭誘騙「陪客」黑暗內幕

鄭俊弘（Fred）於5月宣布離開效力24年的TVB，近日作客新城電台，接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問。鄭俊弘在節目中自揭入行初期遭「潛規則」，當年陷落入「陪客」陷阱，至今仍心有餘悸。

鄭俊弘被騙有商業合作

鄭俊弘回憶事發時約在17、18歲，當時剛參加完《全球華人新秀歌唱大賽》，仍未正式進入TVB藝員訓練班。其間有人透過其經理人接洽，聲稱有餐廳欲邀請鄭俊弘擔任代言人，並相約在酒店會議室商談合作。

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鄭俊弘遭索取私人聯絡

鄭俊弘在會面期間，被對方索取私人電話號碼，但在會議結束後不久，該人便聯絡鄭俊弘直言：「想了解你多一點」。又向鄭俊弘提出：「不如帶你去買衣服，剛好有客從韓國過來，看你有沒有時間過去。」

鄭俊弘聞言感到即察覺對方有問題：「原來成件事佢冇代言人，乜都冇，係假嘅，佢想搵我去『陪客』，原來咁黑暗，當時有諗過點『揼』佢。」鄭俊弘坦承當時感到非常害怕，想過用自幼學習的蔡李佛拳進行自保，最終選擇通知經理人，並將對方封鎖及更改電話號碼。鄭俊弘自事件後學會保護自己，拒絕向陌生人透露私人聯絡方法。

鄭俊弘曾日夜痛哭向子致歉

此外，鄭俊弘在訪問中剖白面對兒子Asher患罕見病「天使綜合症」的感受，並感激太太何雁詩與自己並肩作戰。鄭俊弘的囝囝Asher至今仍未學會說話與走路，他坦言當初得知診斷結果時，精神陷入崩潰。

鄭俊弘透露內心對兒子充滿愧疚：「日日攬住佢，覺得好對佢唔住，會匿喺佢身後喊，同佢講對唔住。」幸而太太何雁詩堅強地撐起整個家，加上在接觸有同類情況的多個家庭後，鄭俊弘慢慢接受現實，並領悟出生命哲學：「以前成日諗『我第日死咗佢點算』，但Asher教曉我，與其焦慮未知嘅將來，不如享受今日。」讓鄭俊弘心態轉變積極面對。

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