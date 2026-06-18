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宮雪花自爆30年沒性生活 公開擇偶只求有呼吸心跳 老貓燒鬚遇網路詐騙：沖完涼蒸發六位數

影視圈
更新時間：22:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：22:00 2026-06-18 HKT

選美界傳奇人物、「語出驚人」的宮雪花在1995年以47歲高齡參選亞姐，雖然最後五強止步，只獲得「最受傳媒關注獎」，但多年來風頭依然相當強勁。日前宮雪花在台灣出席活動，她不僅自爆在一年內「暴瘦14公斤」，更語出驚人表示自己已經高達30年沒有感情生活，直呼「皇上應該頒給我貞節牌坊」，並公開超狂的「凍齡秘訣」與擇偶條件，瞬間引爆討論熱潮！

宮雪花坦言早已沒有如狼如虎的需求

宮雪花稱目前體重僅剩52公斤（約115磅），她半開玩笑地說，兒子不夠聽話以及「找不到靈魂伴侶」都是讓她「emo（憂鬱）」暴瘦的原因。期間宮雪花被追問「熟女是否如狼如虎」？宮雪花幽默反問：「妳是在說自己嗎？」她坦言自己早已沒有這方面的需求，直言談戀愛容易受傷害：「有了男生，你要為他煮飯、洗衣服，還要被嫌棄菜不好吃，會覺得生無可戀，不如自己躺平就好。」

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宮雪花至今依然風韻猶存身材火辣

曾經參加過世界太太選美的宮雪花，至今依然風韻猶存、身材火辣。被問到保養秘訣時，宮雪花語出驚人地說：「30年沒有感情生活，保持青春秘訣就是不近男色！」宮雪花更打趣表示只要有男人就會受傷，還要幫對方洗衣煮飯，甚至可能被嫌菜難吃：「你要為他煮飯、你要為他洗衣服，然後他還嫌棄你說這個菜不好吃、那個菜怎麼樣，所以那個時候你會覺得我生無可戀啊，我幹嘛呀？我自己躺平就好了。對吧？所以所有的女性，最重要就是你們要有一定的工作能力、經濟能力，把錢藏好了，嫁不嫁無所謂了。然後最好你們讓對方追求10年以上，那種是很幸福的感覺。因為他要得到你，他要追求你，他就不遺餘力。然後你很快的三個月就跟人家走了，你就如狼似虎了，這個是...賠本的生意。所以呢，在你們青春的時候，你們就趕快『有花開堪折直須折，莫待無花空折枝』，趕快嫁了吧。」雖然宮雪花自嘲現在的狀態宛如「百足之蟲已凍僵」，不過她並未完全放棄婚姻，笑稱現在找老伴「心還在跳就可以了」。但實際上，擁有首都師範大學書法碩士、南澳大學MBA雙碩士高學歷的宮雪花更重視「靈魂契合」，條件是對方必須能聊唐詩宋詞、書法寫得比她好，甚至點名「像馬英九哈佛畢業就好了」。

宮雪花坦言過去曾錯過多段富豪姻緣

宮雪花坦言過去曾錯過多段富豪姻緣，只因對方一開口就問「妳要甚麼」，讓她深感被侮辱：「我覺得要靈魂夥伴，你起碼得給我念一首甚麼唐詩宋詞吧？然後就說你像古代的女孩子那時多麼的貞潔，然後窈窕淑女，那我看得也是窈窕淑女，我很喜歡你，來一點這個嘛，風花雪月，第一句就說：「你要甚麼？」， 當場就說我要回去，我要拍戲了。對不起。因為你沒有辦法回答你要甚麼。」除了感情生活交白卷，宮雪花在投資上也狠狠跌了一跤。平常在香港當「包租婆」且有多年炒股經驗的她，半年前竟誤信網路假投資專家。對方每天噓寒問暖聊盤勢，某天突然報明牌並保證「買了明天就翻倍」，讓她一時貪心砸下10萬港幣，她苦笑回憶：「沒想到我只是去洗個澡出來，股價從兩塊掉到兩毛！洗完澡，十倍的錢就這樣沒了！」雖然損失金額不算天價，但身為投資老手卻被騙，宮雪花直呼「徹底丟臉」，事後報警也追討無門。

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宮雪花大仔江澤龍曾被譽為「小金城武」

宮雪花提到兩個中法混血的兒子滿是驕傲，年約40歲的大仔江澤龍顏值超高，被外界譽為「小金城武」，甚至曾被F4推手葛福鴻在機場相中想簽約出道，2005年在宮雪花的安排下，曾參加TVB《香港先生選舉》，事後竟遭到兒子抱怨：「你想紅你去啊！他問我說天下有這樣的媽媽嗎？叫兒子穿泳褲上台。」最後大仔堅持退賽並拒絕當明星，目前低調定居澳洲墨爾本，38歲的小兒子則在香港擔任AI軟體工程師。不過兩兄弟至今依然單身，甚至還抱怨是「因為有個明星媽媽，才沒甚麼人想嫁給他們」。宮雪花又稱暴瘦的原因與兩個仔有關：「就是兒子不夠關心我呀，然後兒子不聽話呀，還有就是找不到靈魂伴侶啊。雖然健康檢查指標都正常，我也沒覺得身體有何異樣，但可能哪裡有隱患，還沒有被發現吧。」

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