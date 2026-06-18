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愛·回家之開心速遞丨劉丹不捨十年情盼大結局熊家開心收尾 新劇安排等公司話事 代劉愷威否認新戀情：我急過佢

影視圈
更新時間：18:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-18 HKT

劉丹、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛、樊亦敏等今日出席《愛·回家之開心速遞》端午節宣傳活動，提到該劇將於7月迎來正式大結局，今次最後一次跟同劇演員渡過端午節。劉丹大歎當然不捨得，雖然表面上開心笑，但內心也不捨得，畢竟大家相處十年。

呂慧儀不捨得一眾演員

問到可會參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》？劉丹表示未知，一切聽從公司安排，若希然有安排最好，又可以拍劇。問到可需時間休息？他笑說：「部新劇八月中播，𠵱家唞到八月中乜都夠啦！」對於大結局劇情可有意見？劉丹指編劇組集體思維會比他們更好，但希然結局「熊家」一家開開心心就最好。在旁的呂慧儀坦言也不捨得一眾演員，因為每日見面，至於大結局想有個待續的結局有想像空間留待給觀眾。

呂慧儀考慮移居內地

呂慧儀拍完該劇後想陪伴兒子渡過暑假先，以往不想耽誤工作進度少請假，難得迎來結局，但就連兒子的同學也要求她不要放棄拍攝該劇，大家睇住部劇一齊成長，感覺似家人一樣。問到是否有意移居到內地？她說：「如果搵到合適學校，絕對會啦！我都有家人住可內地，未搵到咪間中上去玩下囉！」

劉丹代子澄清緋聞

另外，網上流出一條疑似兒子劉愷威拖住新女伴的影片，曝光新戀情。劉丹說：「成個人都唔似樣，都唔係嗰個人嚟嘅！（劉愷威現在有冇拍拖？）無呀！有冇好介紹畀佢呀？」問他可會叫兒子擇偶要求不要太高？他說：「佢感覺都好似𠵱家唔急住，總之定啲好啱先啦！（佢唔心急？）我急過佢呀！」
 

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