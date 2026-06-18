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樊亦敏親證蔡一傑精神狀態 6月4日合照非舊相 呼籲要正能量面對

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-18 HKT

樊亦敏出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動，一眾藝人大玩「搬粽大挑戰」。她表示將會參演新正劇，跟周嘉洛及陳曉華合作，不過跟監製溝通後，自己覺得需要身形再瘦一點會更切合角色，現時體重113磅，希望能夠減至100磅，又爆陳浚霆在她生日月期間經常請吃零食搞到變肥。

端午節成劇組最後聚會

談到快將端午節，今年是一眾該劇演員最後一次相聚。樊亦敏坦言有機會聚會吃飯，畢竟大家要成長。談到可會客串參與新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，樊亦敏表示任何製作都開心，希望大家支持新處境劇。

樊亦敏讚蔡一傑精神靚仔

另外，提到早前有網民在茶餐廳偶遇蔡一傑指他消瘦憔悴，不過樊亦敏日前在社交平台上分享一張合照，讓粉絲知道蔡一傑的最新狀態。樊亦敏表示有網市民指這張是舊相，但她澄清這張相片在6月4日拍攝，當時吃飯時巧遇蔡一傑，雖然對方沒有化妝，但表現精神又靚仔。她說：「大家要畀鼓勵佢，以正能量去面對，依家藥物好先進。」作為道教弟子的她，表示也會為蔡一傑祈福。

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