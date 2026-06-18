美版「貞子」Daveigh Chase離世終年35歲 死前現貧民窟骨瘦如柴

美國童星出身女星Daveigh Chase，曾為迪士尼動畫《扮嘢小魔星》中的夏威夷小女孩Lilo配音，並憑恐怖片《七夜冤靈》（《午夜凶鈴》的荷里活翻拍版）扮演貞子一角，令全球觀眾認識的於16日在洛杉磯病逝，終年35歲。其男友Roy Hernandez向傳媒證實死訊，並指Daveigh死於腦膜炎及血液感染所引發的敗血症，最終導致多器官衰竭。她本月初因營養不良入住洛杉磯一間醫院接受治療。

Daveigh Chase為《千與千尋》配音

Daveigh自7歲起踏足演藝圈，2002年她為迪士尼動畫《扮嘢小魔星》中的女主角Lilo獻聲，同年亦在《七夜冤靈》中扮演童年版貞子，憑此角色榮獲MTV電影及電視大獎最佳反派。她亦為宮崎駿名作《千與千尋》的英語配音版獻聲，飾演主角千尋；她亦曾演出5季的劇集《三棲大丈夫》。

Daveigh Chase受毒品問題困擾

Daveigh父親亦證實愛女離世的消息，並透露她近年曾流落街頭，在洛杉磯與男友相依為命，她自13歲起更長期受毒品問題困擾。她死前數月，被拍到在洛杉磯貧民窟Skid Row的帳篷內，被發現身形十分消瘦，而且意識不清。其經理人就指1年聘請私家偵探尋找Daveigh的下落，當找到她時，她已離世。