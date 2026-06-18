許冠傑長子入院檢查膀胱癌  49歲許懷欣滿頭白髮一臉病容  8年前驚患癌症即動手術

「歌神」許冠傑（Sam）的49歲長子許懷欣（Ryan），一向與家人關係密切，三代同堂樂也融融。然而，8年前曾不幸確診膀胱癌的他，健康狀況一直備受關注。近日許懷欣在社交媒體上，指自己再度入院進行膀胱癌檢查，其憔悴模樣令不少粉絲感到擔憂。

許懷欣一副病容欠神采

在許懷欣發布的最新照片中，他身穿病人服、戴著口罩和黑框眼鏡，身處醫院的環境。引人注目的是，他已變了一頭灰銀色的頭髮，白髮極多，與早前的狀態相比明顯蒼老了不少。儘管他對著鏡頭做出標誌性的 Rock 'n' Roll 手勢，但眼神卻略顯疲憊，欠缺神采，似乎只有其型，未有其實。整體看起來略帶病容，狀態令人憂心。

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許懷欣於IG報喜

不過，粉絲們的擔憂很快便一掃而空。許懷欣在帖文中公布了新一年的檢查結果，證實癌症並沒有復發，他寫道：「又一年，又一次膀胱癌檢查。幸運地，一切安好，沒有復發。」這個正面的結果讓他和關心他的人都鬆了一口氣。

許懷欣籲年輕人別畏疾忌醫

經歷過病魔的挑戰，許懷欣語重心長地勸喻大家，特別是年輕人，要多加留意身體狀況。「如果你感覺有任何不妥，請立即去做檢查。年輕人患癌的數字正在大幅上升，我身邊亦有越來越多朋友有相同經歷。」他強調，定期檢查、健康飲食和持續運動至關重要，這或許能拯救你一命。

許懷欣感激太太支持和照顧

回顧許懷欣的抗癌之路，他在2018年11月首度透露自己患上膀胱癌，並需立即入院進行切除手術。術後，他必須在5年內每半年進行一次覆檢。如今再次順利過關，意味着他下一次檢查要等到明年夏天。在這段艱辛的路上，許懷欣多次公開感謝太太一直以來的支持和照顧，正是這份愛給予他戰勝病魔的無比力量。

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