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莊思明被《星島頭條》獨家爆婚期 揭喜宴增至25圍香港派對後補 忙到頭暈「投訴」楊明有拖延症幫唔到手

影視圈
更新時間：17:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-18 HKT

《星島頭條》早前收到獨家消息，楊明和莊思明已敲定於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行豪華盛大婚禮。今日一對準新人楊明和莊思明現身出席出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動，一眾藝人大玩「搬糉大挑戰」時，楊明以公主方式抱實未婚妻莊思明搬糉，不過百厭的周嘉洛和吳偉豪就搬走張檯，搞到他未能找到終點。

莊思明籌備婚事忙到頭暈

對於婚禮籌備情況，莊思明笑言忙到頭都暈，因為婚禮於吉隆波舉行，雖然有朋友幫忙，但要以電話聯絡安排，又爆會叫未婚夫楊明幫手，不過對方會有「拖延症」叫幾次都未實行做。楊明解釋指莊思明現正忙拍新劇及《愛·回家之開心速遞》較為忙碌，就算自己安排了婚禮事宜也要得到對方批准，所以並非拖延時間。當笑問他婚後會更改善「拖延症」，楊明笑謂：「改咗啦！原本兩日後做，𠵱家即日做返。」

幕後同事建議流水式派對

莊思明又指最難籌備婚禮場地，反而服裝方面有朋友幫忙處理，更認為要實地觀察婚禮場地。她說：「我哋知道工作無通告，都要飛過去睇一睇。」楊明則謂婚禮場地巳揀選好，但布置、酒席人數及酒店安排未處理，又指原本擺20圍，現在增加至25圍，因為好多朋友未落實到放假。談到可會考慮在香港舉行結婚派對，楊明說：「都會！但處理好吉隆坡婚禮後先搞香港呢Part，我哋溝通過想一個大派對形式。」莊思明笑言有幕同事建議她舉辦流水式派對，可以收工後便可前來參與，自己有這個打算，但諗起都覺得眼瞓。

莊思明不設玩新郎環節

談到吉隆坡婚禮會否安排玩新郎環節？莊思明踢爆楊明想有玩新郎環節，但認為難以分擔太多事情，所以不會有玩新郎環節。問到可有需要操fit身形着婚紗？莊思明笑言會再減一點，但婚紗並不性感，反而優雅風格。

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