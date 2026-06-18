霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
更新時間：16:26 2026-06-18 HKT
發佈時間：16:26 2026-06-18 HKT
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1977年港姐冠軍朱玲玲育有三子，大仔霍啟剛、細仔霍啟仁已為人夫，只剩下二仔霍啟山尚未成家立室。不過「鑽石王老五」霍啟山的婚期終有定數。近日內地瘋傳43歲的霍啟山將於今年11月與29歲俄羅斯與蒙古混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）已悄悄領結婚證，並計劃在海南舉行婚禮，婚訊一度衝上微博熱搜，但至今尚未得到霍家官方或雙方的正式公開回應。
娜然近年多次被拍到參與霍家重要活動
娜然在18歲時簽約加入霍啟山有份投資的模特兒公司Model Genesis，其後傳出二人低調交往，直到近期戀情逐步浮面，霍啟仁去年與拍拖5年的泰國女友Namfon在玉龍雪山舉行婚禮，當時有網民發現，霍啟山疑與娜然出席胞弟的婚禮，娜然近年也多次被拍到參與霍家的重要活動，包括今年初陪同霍啟山現身意大利，出席霍啟山父親霍震霆的 80 歲壽宴兼家族春節旅行。
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娜然已遷居香港並積極學習粵語
娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，出生於布里亞特共和國烏蘭烏德市，曾先後在新加坡、中國香港、日本及中國台灣等地工作，2016年10月因參與拍攝周杰倫金曲《告白氣球》MV而受到關注，到了2017年，娜然獲選參演神話史詩電影《封神三部曲》「蘇妲己」一角而為人熟悉。娜然憑電影《封神第一部》中「蘇妲己」一角為人認識。霍啟山和娜然傳出緋聞聞後，多次被拍到共同出席霍家重要場合，包括2025年11月霍啟仁婚禮、2026年1月霍震霆米蘭壽宴及春節家族義大利旅行，娜然均以「準兒媳」身分融入霍家核心圈層。有指娜然近年為配合戀情發展，已遷居香港並積極學習粵語，甚至與霍啟山合資成立傳媒公司，感情越見穩定。
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