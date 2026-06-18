佘詩曼聲帶康復剪綵 古天樂驚喜現身生日聚會 親解《新聞女王3》去留關鍵 《東周刊》直擊陪母逛街：明年會為媽媽減產

佘詩曼今早出席網上購物平台實體店開幕典禮，為進駐香港首間店鋪剪綵，吸引過百影迷粉絲冒雨前來捧場，更有粉絲攜同由阿佘近百張劇照剪貼而成的花束相贈。阿佘早前因聲帶發炎一度失聲，受訪時聲線回復十足狀態，直指：「好彩咋，嚇死我，失聲失咗成個禮拜！」經過調養後終於病癒，笑言生日連續舉行多次慶祝，加上天氣不穩時冷時熱身體更容易發病。阿佘日前再與《新聞女王》劇集一班「文家軍」演員們再度慶生，自爆因病改期三次，更獲得古天樂驚喜到賀：「佢突然間驚喜嚟到，冇約實嘅。佢同農夫做嘢食飯叫埋我過去，我唔得所以不如佢哋過嚟。（古天樂有送禮物？）仲要禮物？已經好大驚喜啦！」笑指在農夫演唱會後終於再聚，有他們在場氣氛非常搞笑，更主動提出到下一場演出再次捧場，希望起碼爭取到一張門票。

佘詩曼自爆《正義女神2》演出機會較大

劇集《新聞女王》即場製作第三輯續作，佘詩曼飾演的女主角Man姐去留未明，阿佘坦言視乎劇本而定：「因為拍咗兩輯，好多要寫嘅都寫咗，我都好期待鍾澍佳監製同編劇有咩新方向。我成日覺得唔好為拍而拍，你今次想帶咩訊息畀觀眾呢？」待劇組鎖定新劇走向再決定是否參演，亦澄清未有為《新聞女王3》出任監製的打算：「唔會係呢套劇，但其實每一次劇本我都會參與、畀啲意見改動。始終演員身份係第一身，監製會最理解Man姐諗法，所以演員創作機會有限。」至於另一部劇集《正義女神2》，阿佘則透露演出機會較大，認為題材仍有許多創作空間：「社會上仲有好多少年問題可以發揮或探討，所以我覺得《正義女神》容易有續集多啲。」但仍婉拒為代表作嘗試出任監製：「本身已經有監製，點可以搶咗人哋個位？」

佘詩曼自評番茄炒蛋有遺傳媽媽手藝

《東周刊》早前拍攝到佘詩曼陪同佘媽到九龍城逛街，光顧該區一間麵包店，母女如影隨形非常親密。阿佘表示留意報道後回想為較早前與佘媽出行的畫面，笑指自己未會在近日炎熱天氣身穿絲絨外套：「不過我的確成日同媽咪買餸行超市。幾區街市我都識晒！邊檔買雞、邊檔買菜，我媽咪好誇張，買每樣嘢都去全港唔同街市！」阿佘在買餸外亦遺傳到佘媽不少烹飪手藝，雖然相比之下仍差一大截，但笑言偶爾得到媽媽的肯定：「一時時啦，佢都會話『都學到我呢樣』，有時會話『我唔鍾意打芡』因為有啲餸我會打䇜佢唔鍾意。」更透露原來佘媽名菜為番茄炒蛋，自己亦學得九成功力：「因為我媽咪番茄炒蛋好出色，次次請客都第一樣清晒！」自己會繼續努力學習，追上媽媽的手藝：「我覺得呢味餸我有90分！」

佘詩曼強調不為拍而拍續要有訊息

佘詩曼透露今年下旬將會減產，希望盡量在香港逗留陪伴母親享天倫之樂，但仍有不時閱讀劇本研究參演角色可能性：「呢段時間減產囉，我覺得過去兩年拍咗好多嘢，好花時間，因為套戲上要花兩三個月宣傳，到頭來一套劇要六七個月先做晒所有嘢。三套劇講緊一年幾，咁耐都唔喺香港會唔放心！」若有戲劇作品在香港拍攝則更適合目前情況。另外佘詩曼亦補充指，陳德森導演新作《1941》聞說因年代背景及搭景關係，不會在香港取景拍攝，表示未影響參演意欲，與劇組仍在溝通當中。