78歲汪明荃自揭甲狀腺出問題 需赴瑪麗醫院評估狀況 曾兩度患癌成功踢走病魔份外錫身

入行超過50年的汪明荃向大眾公認頂級「工作狂」，78歲的汪明荃對演藝事業與副業的熱誠依然絲毫未減，數十年來始終保持極度敬業與拼搏的工作態度，而且積極擁抱新科技、新潮流，並頻繁與年輕一輩跨代合作，是演藝界與時並進的典型代表。

汪明荃身體出現狀況需到醫院覆診評估

不過汪明荃日前完成演出《友你有米55派對騷》後，終鬆口與羅家英計劃淡出演藝圈：「呢四至五年內，會精簡工作，做少一啲，要睇自己身體狀況。」日前，汪明荃在個人官方網頁的「荃週記」中，罕有地透露了自己的最新身體狀況，需要到醫院覆診評估情況。

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汪明荃夫唱婦隨地表示會淡出

汪明荃周日（6月14日）為米雪的演唱會擔任嘉賓，當時汪明荃壓軸出場與米雪合唱《萬水千山總是情》，完騷後羅家英與汪明荃受訪，羅家英感嘆年屆80歲，體力不如前，有心理準備4至5年內逐步淡出演藝圈：「唔係完全退休唔做，會有選擇，或者多酬勞先會做」。汪明荃夫唱婦隨地表示會淡出，工作安排視乎時間和身體狀况而定。雖然汪明荃當日狀態很好，未見有異樣，但原來5月底汪明荃曾在官方網頁的「荃週記」中透露：「自從早前甲狀腺出了小問題後，服用的藥物有一點副作用，經微調後已經改善很多，星期三再到瑪麗醫院覆診，讓醫生評估一下情況。」在今年5月初，網民拍到汪明荃與羅家英睇完「英皇群星演唱會」離場時，汪明荃姐當時步伐緩慢，甚至顯得有些「腳軟」無力，全程需要羅家英及身旁工作人員小心攙扶，當時汪明荃的疲態讓不少粉絲大呼心疼，紛紛留言擔憂她的身體狀況，不過汪明荃至今未有在「荃週記」更新健康情況。

汪明荃曾兩度成功戰勝癌魔

汪明荃在香港演藝圈中不僅是「常青樹」，更是備受尊敬的「抗癌鬥士」，汪明荃曾兩度面臨癌症折磨，但每一次她都憑藉着驚人的意志力、樂觀的心態以及及早發現的機緣，成功戰勝病魔。在1985年汪明荃曾因聲線沙啞，懷疑聲帶出現問題而前往醫院求醫，醫生檢查後懷疑其聲帶異常是由腫瘤引起，隨即安排進行切除手術。手術後化驗結果證實為甲狀腺癌，由於發現得早，癌細胞並未擴散，手術後順利康復，未對其演藝事業造成致命打擊。到了2002年，汪明荃在一次自我檢查中發現乳房有腫塊，立刻就醫檢查並確診為乳腺腫瘤，當時因為屬於早期發現，汪明荃接受了腫瘤切除手術，且毋須切除整個乳房及接受化療，手術後非常成功，汪明荃很快便重拾健康，回歸舞台。

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