「星爺御用婆婆」侯煥玲晚年被賣物業失自主權 邵音音痛心：她說過她只想死

88歲資深演員余慕蓮近年健康狀況轉差，加上家傭要返家鄉嫁女，在沒有人照顧之下，好友安德尊逐安排余慕蓮暫住安老院一個月。邵音音與黃夏蕙近日結伴前往探望，事後邵音音在社交平台有感而發發長文，見到余慕蓮的情況，感觸憶起已故「星爺御用婆婆」侯煥玲晚年經歷。

侯煥玲畢生積蓄交託錯人

邵音音昨日（17日）在IG分享與余慕蓮及黃夏蕙的合照，看到余慕蓮的現況，感嘆長者失去自主權的無奈，更讓她想起另一位已故好友侯煥玲的遭遇。邵音音憶述當年侯煥玲身邊不斷有人游說她入住養老院，侯煥玲最終將畢生積蓄交託給一個人：「最後她決定選在自家樓下的養老院，她想回家時上樓便行。要拍戲要上街飲茶又方便。」怎料侯煥玲在養老院住不習慣想搬走：「才知道房子被賣了，要出門須經過監護人批准。」

侯煥玲醫院度過晚年

邵音音指侯煥玲最後的日子，是在沙田坳道的醫院中度過：「我依舊每天去幫她按摩，她的腳已經水腫到比頭大。每次去看她，她看看我已沒話說，閉著眼就睡著了。」邵音音提到侯煥玲曾心灰意冷：「她說過她只想死。」邵音音感慨道：「不知道自己清醒的時候總把自己的話事權簽署給別人。弄到活著的時候自己甚麼也不能做，要等人點頭。真是！菩蕯問因凡人問果。各自因由。」

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余慕蓮不習慣被禁自由

邵音音透露余慕蓮在院舍內依然中氣十足，一見面便滔滔不絕地大吐苦水。余慕蓮坦言該安老院有四百多位長者，每天清晨4時許，便會被各種講話聲和罵人聲吵醒，加上院方為安全起見，擔心她跌倒，而嚴禁自行離開輪椅，讓習慣了自由的余慕蓮十分不習慣。

邵音音指余慕蓮是大善人大好人，好人一生平安：「自病危至今已經三年了。當時她無望地說，音音我不想死，我想活多－年。今天聽她不停地埋怨，一些懵吓懵吓的鄰居，可見她還健康著。」

侯煥玲照顧弟弟終身未嫁

邵音音長文中提及的侯煥玲，於2018年在醫院睡夢中安詳離世，享年95歲。侯煥玲因父母雙亡，早年為照顧年幼的弟弟，而終身不嫁。侯煥玲做過不同基層工作，直到1989年以67歲之齡踏入電影圈，侯煥玲的首部有對白的作品，是演出吳宇森執導的《喋血雙雄》，其後多次參演周星馳的經典喜劇，包括《喜劇之王》、《回魂夜》、《審死官》、《破壞之王》，因而有「星爺御用婆婆」之稱。侯煥玲晚年曾演出電影《六樓后座》，飾演「Susie」強吻吳家樂，此幕好經典。

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邵音音鞍尊處優：