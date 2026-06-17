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郭富城現身馬場被集郵險失平衡 兩名女兒爭寵畫面曝光 宣示「主權」掀熱議

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-17 HKT

天王郭富城自成為馬主後，近年多度攜妻女入馬場睇愛駒出賽。近日有網民在社交平台分享郭富城一條影片，見到一家人入馬場時被捕獲，郭富城表現親民來者不拒合照，卻意外引起兩個囡囡爭寵，掀起網民熱議。

郭富城合照來者不拒

近日有網民在Threads分享一段影片，見到郭富城一家四口入馬場，影片估計是攝於去年5月25日，當時郭富城攜妻女高調現身沙田馬場，其後傳出太太方嫂懷孕消息。從影片所見，身穿畢挺灰色西裝、配戴太陽眼鏡的郭富城，甫現身即被熱情的馬迷包圍，紛紛要求合照，親民的郭富城來者不拒，滿面笑容滿足眾人。

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郭富城兩女黐身

正當郭富城與幾位小朋友合照時，一名站在他前方穿白裙的小女孩，向後伸手拉扯郭富城的西裝褲腳，更因用力關係，導致郭富城一度向前傾，身體晃了一下，險些跌倒。而小女孩的舉動似乎引起郭富城身後的兩個小朋友不滿，從後拉扯，場面搞笑。

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郭富城站穩後順利合照，之後轉身安撫愛女Chantelle及Charlotte，而兩個寶貝女又化身「貼身膏藥」，從郭富城後方又攬又抱，緊緊纏著爸爸不放，似是上演「爭寵」大戰宣示「主權」。至於方媛則戴上別緻的禮帽，靜靜地站在一旁，睇住老公郭富城與女兒互動。

郭富城親子關係曝光

影片曝光後，網民反應熱烈，稱讚郭富城：「對小朋友超好，好有耐性」，即使被拉扯仍保持笑容，又有網民笑稱：「兩個女兒好像怕爸爸被人搶走」、「求生欲好強，即刻抱緊爸爸」、「看到女兒這麼黏他，就知道他平時一定很疼她們」，認為郭富城平日的親子關係做得很好。

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