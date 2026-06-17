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前TVB小花陳渃晴慶祝結婚10周年 大晒火辣泳照3D好身材任睇 餐飲才俊老公從後緊抱放閃

影視圈
更新時間：17:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-17 HKT

前TVB小花陳渃晴（Kaka、原名：陳亭嘉）近日與餐飲才俊老公Joe Wong迎來結婚10周年，為慶祝這個重要日子，二人特意前往馬爾代夫享受二人世界。陳渃晴在社交平台大派福利，分享了一系列性感火辣的泳裝照，其中一張她身穿寶藍色一件頭泳衣，坐在無邊際泳池旁，盡顯玲瓏浮凸的好身材和白滑長腿，身後的老公從後擁抱，池中更漂浮著豐富的早餐，畫面充滿奢華與浪漫。陳渃晴甜蜜留言：「佢跑得唔快，但追到我就得，眨個眼，就十年。」簡單一句話，道盡了十年夫妻的恩愛與甜蜜。

陳渃晴於TVB長做閒角離巢後一度彈起

現年36歲的陳渃晴畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，曾在TVB效力5年。雖然5年間參演超過50部劇集，但大多是閒角，如《怒火街頭2》的妓女和《點金勝手》的秘書Maggie，星途平平。陳渃晴於2014年決心離巢，並於2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》才成功令大眾更認識她，憑著出色的表現和姣好身材備受關注，近年更成功轉型為當紅KOL，事業更上一層樓。

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陳渃晴嫁入豪門生活無憂

陳渃晴在離開TVB兩年後，便嫁給餐飲才俊老公Joe Wong，婚後誕下兩名兒子Jaden及Klayton，一家四口定居獨立屋，生活幸福無憂。雖然已是兩子之母，但陳渃晴對身材管理從不鬆懈，狀態更勝從前。她亦不時在社交網站分享性感美照，大方展示完美曲線，活出自信美麗的人生，成為時尚辣媽。

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陳渃晴曾指兒子上學被人打？

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