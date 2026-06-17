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方力申恨聽女兒叫爸爸 學唱Bruno Mars歌曲冧老婆 尹光有兩個孫夠晒數

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-17 HKT

尹光和方力申最近合作新版本《老豆》（父子兵對唱版），二人今日（17日）出席記者會，齊齊欣賞剛上架的MV，以AI技術將舊相片化成動態，展示父子間具有紀念價值的瞬間，他們又即場玩近日流行的爆旋陀螺，原來尹光早前到深水埗工作時獲粉絲送上陀螺，一學愛上，今日更細心教方力申如何玩，二人即時比賽，雖然尹光讓賽方力申，讓他使用貴價陀螺，但最終仍是尹光大勝。

方力申再追小朋友順其自然

父親節將至，尹光表示要到內地登台，兒子雖已移民澳洲多年，但大家一直保持聯絡，笑言與兩個分別10歲和4歲的孫女視像對話時最開心，指她們在澳洲多講英文，但會以中文與他聊天，他也叫兒子多教她們中文，自曝曾為了要大孫女識寫他的中文名而用利是錢作獎勵，幸好兩個孫女中文還算不錯，又說大孫女很叻，他到澳洲探他們時，會主動帶他出街買東西食。方力申表示父親節會與家人食飯，但應該會分兩次慶祝，一次和自己爸爸，一次就是與太太和女兒一家三口，又說女兒已懂叫「媽媽」，希望她早日識叫「爸爸」，笑指無呷醋，但就不時在女兒耳邊教她講「爸爸」，講到他月初在社交平台分享與太太補擺婚宴以及女兒百日宴的照片，他表示婚宴和百日宴是在3月一起搞，稱在美國求婚時無大搞，婚紗都是他隨便找來，回港後也只與家人食飯慶祝，指女生都想以最靚一面結婚，當日亦有影婚紗相，留下美好回憶，但他透露只邀請親友食飯，未有邀請圈中朋友，「我特別學唱Bruno Mars的《Risk It All》送給太太，這是一首很冧的情歌，我又很喜歡，所以就學來送給太太，當時的氣氛都很感人。（再追一個？）我很想，但太太還在餵人奶，她說很喜歡這種母女的感覺，不想停，所以再追就順其自然。」

尹光自爆識玩爆旋陀螺

尹光祝福他再追個仔，能湊成一個「好」字，方力申笑指爸爸當初也叫他開枝散葉，但當女兒出生後，就叫他再生一個女，覺得湊孫女更過癮。問到尹光可想再多一個孫仔？他表示兒子覺得兩個就夠，也輪不到他來要求，指現在時代已經不同，好像他現在的粉絲也是年輕人多過長者，「很多長者粉絲聽下聽下就走了，年輕粉絲越聽越多，所以他們現在都叫我光B。」尹光懂玩爆旋陀螺，講到爆旋陀螺現時有炒價，問他可會多收藏？他笑說：「我都不知咁貴，現在已經有一套粉絲送的。（搞個街頭比賽？）不會了，我贏都是撞彩。（做首陀螺歌？）都好，我乜歌都唱過，但未唱過陀螺，小方就為動畫《爆旋陀螺2》唱過主題曲。」方力申笑指已是20多年前的事，昨日重聽都有不少回憶。

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