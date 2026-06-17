湯令山罕談「有冇拍拖」回應疑似新戀情 與Moon Tang鄧凱文分手3年 狂Like林熙彤IG洩蜜？

唱作才子湯令山（Gareth. T）甩拖三年，早前罕有地在承認「已有心儀對象」，其後傳出與電影《夜王》飾演舞小姐「BB」的22歲林熙彤（Hazel）拍拖。日前湯令山到馬來西亞舉行《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站，對戀情大賣關子，直言「我都可以答嘅，有冇拍拖？同邊個拍拖都唔想答，想留返啲空間俾自己。」疑保護地下情，掀起網民熱烈討論。

湯令山街頭密會露端倪

湯令山與林熙彤的緋聞於今年5月傳出，有指一頭招牌金髮配眼鏡的湯令山，與長髮女伴在灣仔街頭漫步被人目擊，二人疑為保護戀情，刻意保持距離，而且女方頭戴Cap帽，穿上衛衣、外套加闊腳褲「包到冚」。有網民翻查林熙彤的IG照片，發現身上的衣飾與林熙彤極為脗合。

林熙彤衣著疑被認出

網民指出，林熙彤擁有一件款式相似的啡拼卡其色反領外套，同款的打結白色斜孭袋，連當日女伴佩戴的粉紅色Cap帽，亦與林熙彤曾戴過的帽款如出一轍，令緋聞的可信度飆升。據悉，湯令山與林熙彤透過華納音樂的幕後女工作人員牽線，由朋友開始慢慢發展。

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湯令山520憑歌寄意

一直自稱性格內斂的湯令山，曾表示不會主動告白，寧願把戀愛的悸動寫入歌中。巧合的是，湯令山特意選擇在充滿示愛意味的「520」，5月20日推出籌備兩年的新歌《玻璃》。湯令山曾回覆歌迷催促發布新歌，當時稱「要找到一個愛得很透明的人才發」、「再愛的時候才發」，因此選擇「520」面世，被解讀為「愛的宣言」。

林熙彤社交網隔空放閃

林熙彤同樣在5月20日透過經理人公司分享工作照，有網民留言問：「你不知道她跟GT在一起了嗎？」林熙彤同日又在社交平台分享歌曲《You Know I Love You》，被揣測隔空傳情。湯令山又被發現頻頻「秒Like」林熙彤的帖文，令熱戀傳聞甚囂塵上。

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湯令山告別舊愛Moon tang

湯令山的感情生活一直備受關注，多年前曾與創作歌手Moon tang（鄧凱文）因互相欣賞，繼而合作成為情侶，並先後加盟華納唱片，是樂壇公認的金童玉女，可惜二人於2023年因性格不合而分手。湯令山結束戀情後三年間推出的作品，都被指「憑歌寄意」對舊愛未忘情。

林熙彤新生代影壇女神

至於湯令山緋聞新歡林熙彤，去年畢業於香港理工大學平面設計系，入行初期一度身兼學生、藝人兩職。林熙彤曾演出張天賦（MC）的《老派約會之必要》MV，並參演ViuTV劇集《哪一天我們會紅》，今年憑電影《夜王》飾演舞小姐「BB」一角，受到關注，成為影壇新貴。