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TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理

影視圈
更新時間：16:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-17 HKT

TVB新聞主播賀子欣昨日（16日）在直播新聞時，被觀眾發現其右臉頰出現疑似明顯傷痕，相關截圖及片段在社交平台瘋傳，引發網民關注，揣測賀子欣「帶傷上陣」的背後原因。

賀子欣處理手法遭質疑

據網民在Threads上分享新聞畫面，賀子欣當時穿上玫紅色上衣報道新聞，鏡頭前清晰可見賀子欣的右邊臉頰上，有數條垂直的紅色痕跡，而且雙眼呈現通紅狀態。發文的網民表示：「仲以為係個電視污糟咗，女主播塊面花晒應該自己都唔知，竟然冇人幫佢處理照live 播出街」。

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賀子欣妝容掀網民討論：

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賀子欣屢次妝容出事

賀子欣的片段在網上流出後，引起不少網民討論，直指在直播進行十多分鐘後，才見到賀子欣的妝容作出補救：「佢好慘，係咪畀人bully？」、「係咪畀人摑咗巴」、「係咪畀人打完，眼都紅」、「好似畀人抓完咁」等。而賀子欣曾在5月時已被網民指妝容出事：「佢係唔係得罪化妝師」、「佢隻眼望落好攰，提唔起咁」。

賀子欣曾報名港姐

賀子欣長相甜美，活躍於戲劇及舞蹈界，2018年曾參加《YES！》主辦的校花校草選舉，其後在2022年報名《2022香港小姐競選》，當時報稱21歲仍是學生，自我介紹時英文名為「Bobo」，但賀子欣在首輪面試時已被淘汰。

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陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤：

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