鍾景輝離世丨6.22重播《甜孫爺爺》 鍾景輝洗腦金句成絕響 神仙阿爺掀全城回憶殺

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝在今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。鍾景輝的安息禮拜及火葬禮將於7月4日（星期六）在九龍城浸信會舉行。禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至火葬場舉行火葬禮，家屬表示懇辭花圈、花籃， 如蒙賜賻，將全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

TVB Plus 6.22重播《甜孫爺爺》

鍾景輝生前於2001年從香港話劇團退休後加入TVB，多年來先後參演了多部經典劇集，例如在《甜孫爺爺》中飾演的退休校長「文泰來」、《老表，你好hea！》「林志詠（老林）」與及晚年參演的《牛下女高音》的「白千巖」 等等，為讓觀眾能重溫鍾景輝風采，TVB Plus（82台）將於下星期一（22日）起，逢周一、五晚10點半及周二、四晚10點35分，重播鍾景輝主演、共20集溫情劇《甜孫爺爺》。

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鍾景輝展現智慧跟孫子分享人生道理

在《甜孫爺爺》中，鍾景輝飾演一位年逾70的中學退休校長「文泰來」，家中有一個極度愛面子、自大又囉嗦的兒子「文超傑」夏雨，加上三個性格各異、經常搞出大頭佛的孫仔劉愷威、方力申、陳宇琛，家裡幾乎天天都在上演「火星撞地球」的吵架戲碼，當客廳吵得不可開交，大家試圖拉攏德高望重的阿爺來「主持公道」或當和事佬時，阿爺就會展現他的智慧，用極具磁性的紳士嗓音說：「我陣間約咗人。」鍾景輝雖然表面是德高望重、具「無上權威」的退休校長，但私底下對孫兒們極其開明，當大孫子「文逸朗」劉愷威要放棄高薪厚職去闖娛樂圈做歌手時，鍾景輝非但沒有一味反對，反而私下把「文逸朗」劉愷威叫到書房，沒有像傳統家長那樣破口大罵，而是用他那沉穩的聲音，跟孫子分享人生道理，告訴「文逸朗」劉愷威，人生最重要是知道自己的路怎麼走，只要行得正、站得穩，做任何行業他都支持。

鍾景輝與兒子夏雨對手戲爆笑又感人

劇中另一個爆笑又感人的大賣點，是「文泰來」鍾景輝與飾演他兒子「文超傑」的夏雨之間的對手戲。「文泰來」鍾景輝是知書達禮、德高望重的退休校長，但兒子「文超傑」夏雨卻是個不學無術、自卑又自大、一輩子沒升過職的「衛生幫」 當「文泰來」鍾景輝發現自己患上早期帕金森氏症（柏金遜症）後，無奈決定退位並把當家權交給兒子「文超傑」夏雨，「水鬼升城隍」的夏雨開始亂搞新規條，與老父及三個兒子劉愷威、方力申、陳宇琛產生連串矛盾，其中一場「文泰來」鍾景輝終於忍無可忍，當場大發雷霆，以一家之主的威嚴厲聲斥責「文超傑」夏雨：「靠自己的實力就永遠都是屬於你自己的，明白嗎？幾十歲人都唔知咩叫丟架！」 結果鍾景輝在2006年更獲頒《萬千光輝演藝大獎》。



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鍾景輝獨具慧眼讓周潤發入學

鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是在任時期的學生，同時鍾景輝更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄入藝訓班，多得鍾景輝獨具慧眼讓周潤發入學，他曾說：「我覺得周潤發外形好、有潛質，所以就給他一個機會。」多年來鍾景輝參與了不少舞台劇的執導和演出，亦參與了電影製作，曾擔任亞視節目《尋找他鄉的故事》系列的旁白，其獨特的聲綫不單令世界各地華人所知，亦令不少藝員爭相模仿！

鍾景輝多年來對後輩照顧有加

到了2001年，鍾景輝退任演藝的院長後，返回TVB拍劇，參演了《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《律政强人》等，不過在2016年尾，鍾景輝因患上大腸癌第一期而停工休養，康復後演出不多，因體力難支撐。拍完《牛下女高音》便退下火線，專心休養。多年來鍾景輝對後輩照顧有加，他亦坦言不怕老去，他曾說：「我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一直成長，便能一直學習。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。人生真是很美好的，因此我會用有限的時間做最多的事。」