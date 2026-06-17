黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應

資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴）於2017年天馬影視公布賣盤前，慫使胞妹在指定時間及價位購入天馬影視股份，遭證監會起訴，經審訊後被裁定內幕交易罪成，早前被判監禁5個月、罰款逾9.9萬元，黃百鳴其後獲准以20萬元保釋等候上訴，黃百鳴今早（17日）到西九龍裁判法院申請撤銷保釋，獲裁判官高偉雄批准，黃百鳴須即時服刑。

黃百鳴曾在電影界地位舉足輕重

現年80歲黃百鳴曾在電影界地位舉足輕重，集導演、編劇、監製、演員及電影公司創辦人於一身。黃百鳴在80年代起與麥嘉、石天等人創立「新藝城影業」，並開創了香港電影的黃金盛世。到了90年代，創立東方電影，在1992年監製主演的賀歲電影《家有囍事》，意外創造了4,800萬票房的神話，成為影史最經典的組合之一，至今仍是最深入民心的賀歲喜劇代表作。

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《家有囍事》三位男主角組合曾多次變換

1992年上映的賀歲片《家有囍事》當年由黃百鳴監製、高志森執導，張國榮、周星馳、張曼玉、毛舜筠、吳君如及黃百鳴的黃金組合主演，刷新香港電影史上票房紀錄。戲中該片以無厘頭風格與溫馨家庭元素交織，黃百鳴飾演常家大哥「常滿」，常家二弟「常騷」由張國榮，常家三弟「常歡」則由周星馳，當中「常歡」周星馳演出的經典場面「巴黎鐵塔反轉再反轉」和「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，成為農曆新年必定瘋狂翻睇的電影。黃百鳴曾表示《家有囍事》的三位男主角組合曾多次變換，最初由林子祥做大哥、黃百鳴為二哥、張國榮則飾演三弟，吳君如飾演男人婆「無雙表姊」：「點知林子祥間屋燒咗，咁搵邊個呢？就搵我舊拍檔周潤發囉！佢又已經食咗對家茶禮，仲要同我打對臺添！」當年周潤發接拍同期上映的《我愛扭紋柴》，未能與黃百鳴合作重現《八星報喜》的經典組合。

周星馳以天價加入《家有囍事》演出

當年周星馳更以天價加入演出，黃百鳴曾以被逼來形容，甚至片酬「犀利過張國榮」：「其實嗰時係逼住要用，因為要開喇，但冇人，咁啱有個upcoming嘅，都唔諗喇，畀錢埋位啦！（片酬）係800萬，但我記得嗰時佢最多收人哋200萬。可能佢想推啦，點知我又肯畀，佢咪要做囉。」周星馳看過劇本後，指名要演「常歡」並表示不想演娘娘腔的「常騷」。黃百鳴本來正頭痛如何向張國榮交代，沒想到張國榮主動聯絡並說：「我一定要演常騷！而且我要毛舜筠做對手，我哋自己設計對白！」最終成就了銀幕上最完美的常家三兄弟。黃百鳴對周星馳演出讚不絕口，譬如『無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症』就是周星馳的個人表演，又或是周星馳用雙腳跟自己猜拳「邊個淫蕩呀？你淫蕩！邊個淫蕩呀？又係我淫蕩！」也都是他自行發揮！由於首集極為成功，黃百鳴在隨後的幾十年中陸續推出了《97家有囍事》、《家有囍事2009》、《家有囍事2020》等多部續作。

案件編號：ESS1735/2025

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