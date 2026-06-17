港姐冠軍宋宛穎孖生妹擁玲瓏曲線 穿火辣比堅尼晒逼爆身材 胞姊挺豐滿上圍亂入

2021年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）真正做到美貌與智慧並重，香港大學醫療科學碩士畢業，加上出身自選美世家，母親文寶雪為1990年澳門小姐亞軍，背景顯赫。然而，正當大家以為宋宛穎已是「人生勝利組」時，卻忽略了她身邊還隱藏著一位同樣擁有頂級基因的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）。近日這位新鮮出爐的美女醫生在社交平台大派福利，罕有地換上一身火辣的比堅尼，其性感指數與美貌，瞬間引爆網絡討論。

「美女醫生」宋宛霖海灘大解放

從宋宛霖分享的照片可見，她身處陽光普照的淺水灣，照片中，她將一頭柔順的深色長髮隨意披散，僅穿上針織質地的淡紫色比堅尼，大方展示出豐滿圓潤的上圍，散發著青春與性感交織的獨特魅力。她下身配搭一條超短的淺藍色牛仔褲，褲頭刻意不扣，露出平坦緊實、毫無贅肉的纖纖細腰，隱約可見的馬甲線，更是將她完美的S形曲線表露無遺，火辣程度讓人驚嘆。宋宛霖時而對著鏡頭回眸甜笑，時而俏皮地單眼放電，讓人完全無法將目光移開。

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家姐宋宛穎性感比堅尼搶鏡

正當大家沉醉於宋宛霖的個人魅力時，家姐宋宛穎（Sabrina）的「亂入」，更是將整個畫面的「顏值濃度」推至頂峰！在其中一張合照中，宋宛穎親密地舉起手機自拍，將妹妹的身影也捕捉入鏡。相比妹妹的甜美，染了一頭紅棕色長髮的宋宛穎，身穿一件湖水藍色的吊帶泳衣，外搭同色系飾有貝殼的項鍊，造型同樣性感，但更添一份成熟嫵媚的女人味。

宋宛穎、宋宛霖同框各有捧場

這對「學霸姐妹花」一個是港姐冠軍，一個是準醫生，不僅頭腦聰明，外貌身材更是無可挑剔，完美繼承了母親的選美基因。如今兩人罕有地同框鬥靚，讓網民陷入「世紀難題」，紛紛留言表示：「小朋友才做選擇」、「一家都係神基因」，看來這對孖生姊妹花，無論是獨立發展還是合體現身，都會成為網民討論焦點。

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