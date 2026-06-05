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「學霸港姐」宋宛穎高顏值雙胞胎妹醫科畢業 超仙氣白大褂相曝光網民求選港姐

影視圈
更新時間：23:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-05 HKT

前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）是圈中的「學霸美女」，不僅擁有香港大學醫療科學碩士學位，更出身自選美世家，母親文寶雪為1990年澳門小姐亞軍。宋宛穎的雙胞胎妹妹宋宛霖（Sonia）同樣遺傳高顏值基因，近日宋宛穎胞妹在社交平台分享畢業照，透露從醫科畢業。

宋宛穎妹妹醫科高材生

26歲的宋宛穎胞妹宋宛霖同樣美貌與智慧並重，是醫科的高材生。近日，宋宛霖在IG報喜，宣布從澳門科技大學內外全科醫學學士課程畢業，並公開多張穿上畢業袍的照片，手捧鮮花，在綠蔭下的長凳留影，散發著恬靜溫婉的氣質，充滿仙氣。

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宋宛穎的妹妹宋宛霖感性發文，在無數個熬夜苦讀的夜晚，加上考不完的試，以及數不清的咖啡，成就一個畢生夢想。宋宛霖表示：「從第一堂解剖課到最後一次查房，這段旅程徹底改變了我的人生。」宋宛霖又特別感謝陪伴她的教授、導師、家人和摯友，更不忘感激教會她「遠超書本知識」的患者，最後期許自己能扛起「白大褂」所承載的重責大任，去觸及並幫助更多生命。

宋宛穎胞妹樣子甜美

宋宛穎胞妹宋宛霖才貌雙全，加上甜美標緻的五官，獲不少網民注意。最近香港小姐正進行招募面試，不少網民盼宋宛霖隨媽媽及家姐步伐參加選美：「會唔會考慮去選今屆港姐呀？」、「實在太靚啦」、「基因太強大了」。

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