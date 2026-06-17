惠英紅6處骨裂！一原因無視醫生警告強忍劇痛開工 曾經傷到斷鼻要整容

影后惠英紅近日為宣傳新片《數到三》接受內地傳媒訪問，驚爆在拍攝期間曾經受傷。惠英紅透露在短短兩個月，竟意外造成六處骨裂，但為免拖累劇組進度，強忍劇痛繼續開工，敬業精神令人敬佩。

惠英紅「頂硬上」開工

惠英紅在訪問中提到，在新片《數到三》中飾演內心封閉的舞蹈老師，為完美詮釋角色，特意去學爵士舞，卻在訓練過程中不慎導致兩條肋骨骨裂。到正式拍攝時，惠英紅又因動作場面再度受傷，另外兩邊的肋骨相繼出現骨裂情況，到拍攝中期，惠英紅的腳趾又因被踩中，導致兩隻腳趾骨折。

雖然醫生曾強烈建議惠英紅休息，但她坦言：「我不能休息，休息就會耽誤（進度）。」惠英紅表示因電影劇本出色，觸及深刻的社會議題，深深打動自己。而影片是一位新導演的作品，惠英紅希望能全力支持對方，因此選擇「頂硬上」，每日在巨大的壓力與痛楚中堅持完成拍攝。

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惠英紅「整容」原因

惠英紅的敬業態度，從影早期已非常聞名，多年來拍攝時受傷，已非新鮮事。惠英紅曾透露因拍戲受傷，而要整容：「眼睛大小不一樣，整個鼻子是斷了，歪的，我呼吸不了，拍戲時被踢的。眼骨這裡是打開的，醫生還說不能再給人打一下，否則眼睛會掉出來。」惠英紅提到整個鼻子是歪的：「因為它中間斷掉了，我必須推回來。」

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