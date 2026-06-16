宣萱去古天樂演唱會只唱歌不跳舞 封咀避談當年與商天娥傳不和

宣萱今日（16日）出席品牌活動，她之前與古天樂拍廣告有打戲，她指為求真實用真力打，但二人不懂就力，笑指古老闆骨頭硬，她打到手痛傷過他，問她是想再拍打戲？她即表示「搞唔掂」，又自爆去年出席《尋秦記》電影首映禮前夕吃補健品想助眠，沒料食完冒冷汗見暈，跌低撞傷尾龍骨要爬出廳，至今腰傷未康復仍要推拿，早前放假去泰國放鬆有好轉，都想再放假，但被燃油費嚇驚，見英國機票7萬元而卻步要等減價。

宣萱指古老闆不會欺負自己

談到古天樂宣佈開演唱會，宣萱夾期盡量去，去就會唱歌，亦要練氣練歌，因腰傷後沒再運動，跳舞就沒可能，她聲言不會幫人買演唱會票，因曾碌人情卡幫人撲飛，撲到對方又不要。提到商天娥最近被指當年欺凌楊思琦，當年也曾跟商天娥傳不和的宣萱亦封咀表示不回應，問到笑言古老闆是否有欺負她？宣萱指不會，因被欺負會反抗：「最後佢應該慘過我！」