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蔡嘉欣產後極速瘦身 新手媽媽分享湊B辛酸 坐月出關為好姊妹打氣

影視圈
更新時間：22:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-16 HKT

前TVB藝人、「拜金港姐」蔡嘉欣日前榮升新手媽媽，正在坐月休養的她，在社交網分享育兒點滴，並透露為氹「扭計」兒子睡覺，大戰了三個多小時的辛酸。而產後短短數天，她更以極速瘦身的姿態，親身到醫院為同樣生B的好姊妹譚嘉儀（Vivi Tam）打氣，盡顯姊妹情。

蔡嘉欣花3小時𠱁到BB睡著

蔡嘉欣在社交網貼出BB熟睡的照片，並感慨寫道：「終於訓了 ，感動 ，今天媽媽學會了關於BB唔識自主入睡的一課。」她透露，見到BB又攰又眼瞓但無法入睡，不斷喊、扭計、要抱，結果花了三個多小時才成功𠱁到BB睡著，字裏行間道盡了為人母的辛酸，引來不少新手爸媽的共鳴。

蔡嘉欣穿上貼身衫褲

正在坐月的蔡嘉欣日前更破例出街，為的是要到醫院為好姊妹譚嘉儀打氣，她在帖文中表示：「點都要到醫院去為妳打氣。」相中，見她穿上貼身衫褲，腹部只是微微隆起，身形纖瘦，完全不像剛生完B，產後極速瘦身，再次印證其得天獨厚，令網民都相當驚訝。

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