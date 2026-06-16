Tyson Yoshi 首回應違約風波：從來沒有簽約 感困擾買電單車發洩 參演《九龍城寨之終章》被嫌太大隻

Tyson Yoshi（程浚彥）早前爆出違約風波而惹官非，事因去年7月舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會後，原定計劃推出演唱會光碟，豈料Tyson Yoshi被一間製作公司正式入稟區域法院，控告他及其名下兩間公司毀約，並追討至少64萬元。今日（16日），Tyson出席活動時就表示官司已進入司法程序，可以講的不是太多，但自己有少少無奈，因為正確來說幾個單位由頭到尾都沒有答應過這個價錢，也從來沒有簽約，又指所有成本加起來一隻碟需要過千，是不合理，可以講的就是那麼多，之後就要交俾法官。

Tyson交給法庭處理

Tyson又謂最近好乖沒有出聲，但就發生這樣的事情：「以前特登撩嗰啲就抵死，但都要處理。」他坦言雖然黑粉認為64萬連他半架車也買不到，但道理不是這樣：「係，的確係，但今次60萬，下次就600萬，冇可能咁，因為冇人答應過。」Tyson指與這間公司之前有合作，雖然對方價錢比出面貴，但設計的確較靚，再問到是否有溝通過？他坦言有，但從來沒有人答應過：「我買設計唔係一定要用返你個印刷，我都可以搵第二個做。」Tyson坦認對事件困擾，只能交給法庭處理。至於最近是否有嬲到買車發洩？他笑指有，因為也要抽離，最近也買了電單車，比私家車平很多，但因為現在這樣的天氣，所以冇得揸，他又認為自己以3字頭玩電單車是OK，因如果是後生真的沒有脾氣，加上現在又揸私家車經驗，所以安全很多。

Tyson讚吳彥祖好型

提到他參演《九龍城寨之終章》，他最初未有承認，笑指那個人是張繼聰及泰迪羅賓，不過之後他表示今次是第一次拍戲，也是人生第一次好後悔有紋身，因為拍攝前要用兩個多小時去遮掩，至於戲中是否會打人？Tyson表示是自己被打，又透露今次不用爆肌，而且更被導演嫌他太大隻，今次戲中是純演技做自己，現在還有少許戲份未拍，問到是否有見到吳彥祖？他表示有：「佢好型，我係全場最『薯』嘅一個，好型好型，導演都頂唔順，話下套俾我型啲，不過佢話40、50歲先至會有男人味，要等吓！」