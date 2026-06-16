走過歷史大地丨黃金拍檔合體遭滑鐵盧？首播惹網民正反兩極熱議：挑戰緊觀眾嘅接受程度

由「黃金拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla）主持香港電視史上首個融合真人+Ai的旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》昨晚（15日）首播，並將一連兩星期逢周一至周五晚九點半翡翠台播映。今次是二人相隔七年再度合體， 首站將穿越到「最古老文明發源地之一」的古埃及，360度構世界七大奇蹟中唯一現存的「胡夫金字塔」、還會順應潮流來個古埃及工人村 Room Tour。節目播出後，在Threads引來網民兩極的激烈討論。

Threads引來網民兩極的激烈討論

有人留言：「有冇人可以話我知，TVB套《走過歷史大地》到底發生咩事？」接着再有人說：「期望太高，睇完覺得好失望，.其實淨係睇佢哋兩個去旅行、睇佢哋互串、聽佢哋講下笑、正正常常介紹歷史已經好足夠。」、「無聊到一個點，睇左10分鐘都吾知仲乜。」、「挑戰緊觀眾嘅接受程度。」不過亦有人說：「老實講，冇期待、冇失望，反而係香港未見到呢類型節目，多啲種類唔係仲好咩？」

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洪永城黃翠如在AI 世界依然冇放過

「黃金拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla）由節目開始到最後都是句句搵位窒對方，早在第一回合的「金字塔常識問答比賽」中已笑料百出，最搞笑是當洪永城問完黃翠如「知唔知60噸等於1154個黃翠如」後，下一句即馬上吐槽：「我見到咁多石頭（230萬塊）都冇密集恐懼症，但當我見到咁多個黃翠如，我就覺得呢個世界已經冇得救。」就算在AI 世界，2人都是對對方有殺錯冇放過，洪永城感嘆：「如果有一日我死咗，我都要葬喺將軍澳墳場，每日凝望住TVB？」黃翠如即毒舌「明撐暗Mean」：「你係辛苦命，點都會得永生唔會死架？！」而當洪永城在建造金字塔現場遇險，黃翠如第一反應竟是割蓆，當洪永城求金字塔工人不要殺他們時，翠如的反應竟是：「嗱，唔係『我哋』呀，係『你』咋！」更將洪永城「賣豬仔」點去搬石。談到相隔七年再合作，黃翠如笑言要熱身，並坦言事前做足功課：「我真係好耐冇開工，我都好緊張，甚至同導演講想睇playback，睇吓我同洪永城一齊嘅節奏或者出嚟嘅火花係點，頭兩日都主要係摸索。我哋唔係專登刻意去嗌交，今次好多時我哋係睇完啲AI片或者之前睇定資料，摸吓大家有咩唔同嘅切入點，度稿時再撞吓咁。（呢啲就係你哋咁多年嘅默契？）係囉，大家睇嘅世界唔同，我哋嘅默契就係好冇默契。」至於洪永城笑言雖然成日寸黃翠如，但希望出來的效果是窩心：「希望觀眾會覺得得意同搞笑。」

第一集首播後網民反應超激烈

不過第一集首播後，網民的反應超激烈，在Threads連環開po，因今次有別於一般流於吃喝玩樂的傳統旅遊節目，有人覺得節目透過 AI 技術讓主持人「穿越」回歷史現場，例如親歷金字塔建造、二戰現場或變身羅馬競技場角鬥士，網民大讚「TVB 終於肯試新嘢，值得支持」 ，同時亦有人覺得在黃金拍檔合體這情懷上，兩人的爆笑火花與爛 Gag、還有透過AI 還原歷史場景是近年難得誠意十足：「我覺得幾有趣，純歷史節目唔會放在黃金時段播。」、「真係難服侍！播劇又話舊，試新嘢又唔like，你做電視台囉！」但亦有人覺得：「本身極度期待呢套嘢！ 因為好耐冇睇洪永城加黃翠如！ 點知套嘢勁尷尬， 都唔知想點！！ 歷史節目又唔係， 卡通片節目又唔係， 旅遊節目又唔係！仲要無啦啦賣廣告， 好肉酸！真人嗰part本身都好地地， 但AI嗰part好核突， 好唔夾！好地地而家嘥咗個題材！」其中有一part出現植入式防曬廣告，有網民直言：「新嘗試支持，見到賣廣告覺得幾搞笑。」、「黑人唔洗用防曬...完全唔符合科學原理。」、「真係無諗過AI部份會咁樣賣廣告。」

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洪永城在市集示範如何獅子開大口殺價

在今晚（16日）播出的第二集，洪永城及黃翠如將走訪古／今埃及開羅，探討獅身人面像為何「冇咗個鼻」之餘，還會親身體驗木乃伊長達70天的複雜製作過程，他們還走訪了以「埃及林子祥」嘜頭聞名、全世界其中一間最傳奇餐廳品嚐叫價港幣11元only 的「埃及撈起」、開羅埃及博物館及哈利利市集，期間洪永城示範如何獅子開大口將10蚊美金殺價殺到1蚊美金，最終竟遭店主指控是「阿里爸爸」（盜賊）。二人亦會爭著為對方挑選「極其唔襯」兼款式誇張的埃及風服飾，當洪永城拿起閃片Shocking Pink低胸露腰高衩裙要黃翠如試穿時，黃翠如即一面慍怒兼冇佢咁好氣：「幾日之前我已經講咗你一定揀呢個」、「憑你嘅良心再重新揀過！」之後店主幫洪永城試穿一件金光閃閃的服飾，眼見被包到「成頭金」的洪永城生無可戀，黃翠如笑住落井下石：「好正呀，你終於有貴氣嘅感覺喇，識咗你咁多年，第一次覺得你都ok吖原來！」