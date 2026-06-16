容祖兒率29位小朋友餵企鵝慶生 生日獲任海洋公園保育大使

天后容祖兒獲香港海洋公園保育基金邀請，出任「香港海洋公園保育基金大使」，攜手與公園及保育基金推動香港及亞洲區其他地方的野生動物保育，以及相關之教育工作。

祖兒帶領29位小朋友及其家人探訪企鵝

今日適逢祖兒生日，周未一眾支持者到海洋公園提前為她慶生，祖兒在活動當日特別帶領29位小朋友及他們的家人到海洋公園「南極奇觀」探訪企鵝，透過公園護理員導賞和近距離餵飼國王企鵝、南跳岩企鵝和巴布亞企鵝的罕有機會，啟發下一代認識南極生態及如何在日常生活中保護環境，令生日派對倍添意義。

祖兒出任保育大使深表雀躍

為慶祝容祖兒加入海洋公園的保育行列，海洋公園公司行政總裁及香港海洋公園保育基金受託委員會成員黃嗣輝代表公園送上特製的「動物大使」巨型生日卡，標誌着雙方的合作正式啟動。祖兒對出任保育大使深表雀躍，並分享道：「小朋友和動物我都十分熱愛，保育大使是推動生態保育與兒童教育的完美結合。我期望藉這次合作為大自然和野生動物出一分力。未來我會積極向大眾，特別是年輕一代，推廣保護動物及和環境的重要性。」台下的歌迷及來賓隨即報以熱烈歡呼！公園將與容祖兒攜手合作，共同為兒童和各年齡層的學生們帶來具啟發性的學習體驗，以及透過向不同形式的保育及籌款活動，邀請市民一同將對動物的喜愛轉化為守護大自然的力量。