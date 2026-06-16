Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

容祖兒率29位小朋友餵企鵝慶生 生日獲任海洋公園保育大使

影視圈
更新時間：15:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-16 HKT

天后容祖兒獲香港海洋公園保育基金邀請，出任「香港海洋公園保育基金大使」，攜手與公園及保育基金推動香港及亞洲區其他地方的野生動物保育，以及相關之教育工作。

祖兒帶領29位小朋友及其家人探訪企鵝

今日適逢祖兒生日，周未一眾支持者到海洋公園提前為她慶生，祖兒在活動當日特別帶領29位小朋友及他們的家人到海洋公園「南極奇觀」探訪企鵝，透過公園護理員導賞和近距離餵飼國王企鵝、南跳岩企鵝和巴布亞企鵝的罕有機會，啟發下一代認識南極生態及如何在日常生活中保護環境，令生日派對倍添意義。

祖兒出任保育大使深表雀躍

為慶祝容祖兒加入海洋公園的保育行列，海洋公園公司行政總裁及香港海洋公園保育基金受託委員會成員黃嗣輝代表公園送上特製的「動物大使」巨型生日卡，標誌着雙方的合作正式啟動。祖兒對出任保育大使深表雀躍，並分享道：「小朋友和動物我都十分熱愛，保育大使是推動生態保育與兒童教育的完美結合。我期望藉這次合作為大自然和野生動物出一分力。未來我會積極向大眾，特別是年輕一代，推廣保護動物及和環境的重要性。」台下的歌迷及來賓隨即報以熱烈歡呼！公園將與容祖兒攜手合作，共同為兒童和各年齡層的學生們帶來具啟發性的學習體驗，以及透過向不同形式的保育及籌款活動，邀請市民一同將對動物的喜愛轉化為守護大自然的力量。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
5小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
23小時前
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
5小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
23小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
8小時前