東張西望丨送飯員呃90歲伯伯200萬養老屋？李旻芳窮追猛打拆穿真面目 網民激讚字字珠璣

TVB節目《東張西望》近日報道「送飯氹層樓」事件，掀起全城熱話。節目昨晚（15日）繼續跟進90歲老伯將名下市值高達200萬元的物業，以「送贈」形式轉名給曾是社福機構送飯員兼鄰居「陳太」。事隔近十年，伯伯山窮水盡想做逆按揭請工人，親屬才驚揭單位早已易手。昨晚節目播出雙方當面對質，主持李旻芳全程展現神級主持功力，面對態度囂張的陳太「死咬不放」，獲大批網民激讚。

「救命恩人」成業主

據節目報道，負責送飯的陳太住在伯伯隔壁，當年對兩老噓寒問暖，更曾在半夜幫忙召救護車，被視為「救命恩人」。但伯伯的姨甥孫踢爆，陳太早在十多年前已不斷呻自己一家四口住得逼，屢次要求平價買樓。結果在2017年，伯伯的物業以「送贈」形式落入陳太手中。陳太聲稱曾「口頭承諾」讓伯伯住到終老，但到伯伯現時積蓄耗盡，急需請家傭照顧，陳太卻擺出一副「事不關己」的態度。

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李旻芳對質陳太火藥味濃

攝製隊與伯伯親屬突擊上門，陳太一見鏡頭即反客為主，連珠炮發向老人家施壓：「吳生，你話畀佢哋聽，係你當面叫我唔好理呢件事」、「你係咪三口六面同我講我唔使再理呢件事呀？」嚇得伯伯連聲驚呼「吓？」陳太繼續咄咄逼人：「呢啲嘢你會完全解決的吧！你都同你孫女講，叫佢唔好等多事，咁我仲有咩嘢要同你哋（東張）交代呢？至於你之後其他嘅事，係咪我同你之間嘅事，唔需要同你孫女交代？」

主持李旻芳直球對決見狀，即質問陳太：「伯伯真係覺得山窮水盡喇，你就會照顧佢？因為遠親不如近鄰，你就住喺隔離，係咪？咁你講，你會照顧伯伯先？」陳太企圖耍太極推搪：「我都同你（伯伯）講咗，喺我能力範圍內，我就會幫你？係咪先？」伯伯無奈地反問：「意思就係話到我山窮水盡搞唔掂」，陳太再搶話表態：「係啦！佢先會搵我。」

李旻芳介入據理力爭

李旻芳再追問是否伯伯真到山窮水盡時，陳太會兌現照顧承諾，陳太模稜兩可稱：「呢件事，承諾呢個詞我唔會講得咁實在。」李旻芳即反擊直斥：「伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾呢兩個字唔講得呀？」陳太發難又挑釁李旻芳：「佢由始至終無同我講過金錢上而家有乜嘢問題，所有嘢都係我同佢之間嘅商量，或者乜都好啦，你叫我喺鏡頭面前承諾咁多嘢，你有本事嗎？我無本事喇！」

李旻芳有見及此，再窮追不捨將問題具體化：「咁你會唔會願意支付家傭嘅費用？」陳太開始展現無賴本色揚言：「我睇下到時情況點囉，畀工人費用真係唔平，我覺得我唔需要同你解釋任何嘢。」陳太又強調：「到時真係環境好差需要請工人其他嘢嘅，好似你講要我承諾啲嘢，我唔會一次過答應。我當時同你講，真嘅吳先生，你一定可以喺呢度住到百年歸老，當初個律師都同我講，佢話層樓轉咗畀我，送畀我就係送畀我。」

李旻芳逼問陳太是否安心

當李旻芳追問陳太收下伯伯的物業「開唔開心、安唔安心」時，陳太理直氣壯稱：「唔係收得開唔開心嘅問題，我收得好安心。」陳太之後逼問伯伯：「你有無同我講過有需要呀？」伯伯在陳太氣勢壓迫下無奈表示：「暫時唔需要。」陳太即再向李旻芳挑釁：「你聽到未呀？暫時唔需要，你唔好同我講將來。」

面對陳太強勢對待伯伯態度，李旻芳便轉而溫柔引導伯伯：「之後可能唔夠錢請工人，所以你想唔想有工人呀？」伯伯坦言：「當然需要工人，唔係邊個照顧我？需要就幫幫我。」李旻芳以伯伯的訴求再戰陳太：「佢咪講咗佢需要囉，咁你畀唔畀吖而家？」結果陳太只冷漠回覆「我哋而家唔好講到咁長遠，你就嚟無晒錢咩？」

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伯伯的姨甥孫終忍不住怒火開口質問陳太：「點解公公要交代有幾多錢呢？佢憑咩攞人間屋呢？」陳太卻以「佢話層樓係送畀我」做藉口，姨甥孫坦言存款已面臨不足：「我而家就係話畀你聽公公嘅錢只可以維持到唔夠兩年！」陳太便搬出法律還擊：「層樓係送咗畀我嘅，喺法律上，我係咪擁有層樓？我只係話照顧，我無話其他嘢，我唔可以亂咁承諾，承諾得嘅嘢我就會做到。」

大律師踢爆合約零保障

李旻芳逐向陳太建議，待伯伯耗盡積蓄時，如伯伯希望用樓宇做逆按揭用作請工人，陳太會否願意支付該筆開支，陳太拒絕並重申：「我係話盡能力，我唔會話負責。」陳太又稱：「睇佢同我商量嘅情況囉，如果佢覺得咩呢就搵你再幫手。」陳太多度以是兩人之間的事，拒絕向伯伯作出任何白紙黑字的保障承諾。

伯伯的親屬目前已就事件報案，案件正由警方跟進中。大律師陸偉雄翻查該份五頁紙的送契文件後，踢爆合約內與口頭承諾不符：「完全沒有條款訂明可以讓伯伯住到終老，亦沒有訂明要照顧伯伯。」被拆穿後，陳太在後續訪問即改口稱「沒能力照顧伯伯」，更被揭發曾私下要求伯伯向親屬要求銷案，又逼工人姐姐作偽證，手段令人咋舌。

李旻芳獲網民洗版狂讚

節目播出後掀起網民熱議，痛罵陳太「厚顏無恥」、「根本係有預謀詐騙」，更有大批網民一面倒讚揚李旻芳的表現：「李旻芳仲跪喺度死磨爛磨，個阿嬸先出現破綻」、「轉數極快，一句『伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾唔講得』真係大快人心」、「對住啲無賴真係要呢種氣勢，李旻芳真係好波」等。

李旻芳過往超強戰績

李旻芳過往的採訪技巧，以及強烈的正義感，早有「往績」可尋。網民提到「跪喺度」是李旻芳的招牌動作，過去曾多次在採訪時，牽涉長者被騙、基層市民受苦的個案時，為遷就坐輪椅或坐低的受訪者，李旻芳經常毫不猶豫地雙膝跪地或蹲在街頭進行訪問，又會耐心聆聽對方訴苦，甚至多次因心痛受訪者的遭遇，而在鏡頭前真情流露落淚。面對社會不公、黑店騙局或村霸時，李旻芳屢次展現出過人的膽識，即使面對大漢恐嚇或推撞，仍然能保持鎮定，拿著咪牌連環追問，直擊痛點。

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