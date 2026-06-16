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湯姆、Zendaya傳婚訊後首亮相宣傳活動 相隔5年孖住行紅地毯 親身出席西班牙世界盃活動

影視圈
更新時間：15:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-16 HKT

蜘蛛俠情侶檔再度聯手！荷里活男星湯姆賀倫（Tom Holland）及女友Zendaya昨日（15日）現身西班牙馬德里，出席《蜘蛛俠：英雄重生》的首站宣傳活動，是二人繼2021年《蜘蛛俠：不戰無歸》首映禮後，相隔近5年再度孖住亮相紅地毯，亦是他們傳出已婚後，首度一同公開亮相，令fans十分興奮。

湯姆、Zendaya現身即成焦點

造型方面，Zendaya穿上黑色無肩帶流蘇禮裙，搭配手錶及珠寶，整體造型由其御用形象總監Law Roach操刀；湯姆賀倫則身穿黑紅配色套裝 ，二人甫現身即成焦點。Zendaya左手無名指上再次佩戴被指是婚戒的金戒指，今年3月，Law Roach已在紅地毯訪問中透露Zendaya的「婚禮已經舉行」，但Zendaya迄今仍未就婚姻狀態作出正式表態。

湯姆獲邀擔任榮譽嘉賓

馬德里站為今次全球宣傳巡迴的首站，行程其後將橫跨上海、倫敦、洛杉磯、阿姆斯特丹、墨西哥、巴黎、柏林、羅馬及紐約等地，聲勢浩大。《蜘蛛俠：英雄重生》將於7月30日在香港公映。湯姆在完成與Zendaya的宣傳影相活動後，同日下午親身前往馬德里哥倫布廣場，出席西班牙國家足球隊的世界盃揭幕慶典活動。他在場上與球迷打招呼、合照及簽名留念，更親手將一件印有蜘蛛俠標誌的西班牙國家隊球衣送贈予球員Joselu Mato。廣場設有大螢幕直播西班牙對佛得角的賽事，湯姆獲邀擔任榮譽嘉賓，為活動增添星味。

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