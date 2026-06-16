羅天宇《中聲4》87分被Foul網民戥不值 感謝陳懿德打氣誓不放棄唱歌 丨獨家

《中年好聲音4》進行得如火如荼，但「獅子王」羅天宇緣盡24強，即使獲得87分更勝雷小雷仍被淘汰，返蒙查查被Out的羅天宇坦言唔知「衰乜」，卻無意追討，坦言：「費事惹是生非，畀人話玩嘢會啦！既賽制係咁冇得唔接受，要放下。」天宇反而感恩從中贏咗「進步同肯定」，他會把握機會爭取唱歌，永不放棄。採訪：方騫平 髮型：Martin@Hair 場地：紅舍@海港城

羅天宇參加《中音4》一路過關斬將，始料不到參賽以來最高分的一集竟被淘汰，24強突然止步。羅天宇憶述道：「嗰刻我反應唔切，接受、消化唔到！連喊都未來得及，只能喺有限時間內講完想講嘅話就完成任務。」返到上車，依然覺得好不真實：「我仲期待住PA發訊息通知下一次錄影日期。」

被淘汰流出兩滴眼淚

對於網民怒轟「高分都要走」賽制，羅天宇亦坦承成件事好「short」，算係入行最大打擊之一：「因為我嘅分數比小雷高，見佢失手時反而戥佢唔開心，點知宣布係我被Out，頭段係會唔開心，直至過多2日，先真正意識到『哎呀，係呀，原來真係冇咗喇。』因此流咗2滴大眼淚，主要唔捨得個舞台及氣氛，因為有大家庭感覺，又想留低繼續進步。」

費事被指玩嘢不再深究

雖然帶住疑問離開，但羅天宇已放下，並冇憤怒或不忿，反而嘗試理解評審嘅決定：「佢哋一定有自己嘅原因，唯一慶幸自己喺最後一集能突破自己跳唱演出。」問他可有去了解評審評分準則？他猜測道：「係咪計平均分？我唔知呀…亦唔敢問冇再深究，費事畀人話玩嘢啦！都過咗去冇用啦，我尊重評判決定嘅，最重要從中有幾多得著，我贏咗進步及觀眾嘅支持已經足夠，唔會諗服唔服氣呢樣嘢，尤其入行多年體會到有高低起跌。」他自爆一向抗壓能力好低，好易心跳加速透不到氣，由最初面試時唱不到一首完整的歌，到後來忘記緊張能夠投入地表演，每一次比賽都更強，明顯有進步。更珍貴的是海量觀眾對他的支持：「由細到大對自己冇乜信心，睇到留言都好感動。」

想組「中年男團」進軍樂壇

羅天宇堅持：「我覺得最大得著係俾人知道羅天宇係好鍾意唱歌及識得唱歌，以前演戲都同監製要求唱插曲及片尾曲，因為覺得唱劇集歌有種情感嘅聯繫，不過，公司有太多唱得之人，機會唔多。」他更表示，自參加比賽後學到更高階嘅台風、同咪嘅配合、傳遞歌曲信息等，眼界大開。他更自薦成為TMG歌手：「我希望向呢邊發展，將來有自己嘅歌。」更反問：「走咗個吳業坤係咪要人頂上？」羅天宇自爆曾經有個男團夢，早年同沈震軒、張景淳、李豪等私下約出來排舞，可惜因為大家冇資源、又要拍劇，最後無疾而終。如果今日再組「中年男團」，他會搵多年好友周志康（阿康）同劉佩玥（Moon），大家如同戰友一齊打怪獸，他感性話：「𠵱家我係『瓜咗』嗰啲士兵，要帶住呢個精神繼續落去，會持續進修唔會放棄。」提到緋聞女友陳懿德（德德）現身支持，目擊他被淘汰時一臉失落，天宇直言既感動又緊張，但就抵死道：「可能好夜佢眼瞓咋。」當提議二人組成「情侶合唱團」時，羅天宇顧慮經理人想法：「可以一齊唱下翻唱歌，但我驚佢唱得好過我太多，有比較有傷害。」天宇不忘大讚德德把聲好入咪及好響亮：「我係比較弱嘅，我要同佢學習。」