THE SEASON丨Marf邱彥筒新劇做回自己 近距離認識木村光希覺得幾有趣 香胤宅演「擦鞋妹」挑戰溫柔說話

邱彥筒（Marf）與香𦚯宅今日出席劇集《THE SEASON》首映禮，Marf指在劇中做回自己，自己是一班有錢人請去表演的，覺得幾有趣，因為要幻想在真郵輪上表演；香𦚯宅就謂在劇中演一名在林嘉欣身旁的牆頭草，不過他笑言自己是做「擦鞋妹」，他坦言今次是挑戰，說話的方式也比較溫柔，在家也有嘗試用這個方式跟太太講嘢，不過太太就好唔鍾意。

邱彥筒讚林嘉欣有氣場

Marf又解釋今次是做比較表面的自己，又指之前有在時裝周見過木村光希，今次能夠近距離跟她認識覺得幾有趣。提到跟林嘉欣合作，Marf指對方有氣場，又指林嘉欣最初表現緊張，但一出場即非常淡定及游刃有餘，問到是否有教林嘉欣跳舞？她表示沒有，因對方有舞蹈老師教。另外，香𦚯宅就自爆昨日穿簡便服與演員們一起去吃飯，不過因為大家未見過他這個造型，所以見面時也不知他是誰。