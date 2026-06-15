你好，打劫！Return丨麥沛東自爆突發加摑戲 嫌李芯駖情緒未夠即補多巴：打面其實好危險

COLLAR成員李芯駖與麥沛東今日出席劉德華出品「舞台山莊」10周年劇作《你好，打劫！》Return記者會，芯駖與麥沛東作為《你好，打劫》Return元老級成員，分別第二及第四次演出，芯駖透露戲份繼續有跳舞元素，但會盡力避免上次幾乎踩中麥沛東的手，麥沛東則笑指：「踩中我都唔會有反應，因為演死人會收利是，如果『翻生』就要交返出嚟，我為咗封利是會忍住唔嗌！」芯駖聽到後馬上笑指：「咁如果我着斗零踭，踩中你重要部位呢？要試下！」

麥沛東為演出鍛練新技能

麥沛東亦大賣關子，透露將為演出鍛練新技能：「希望彌補角色差咁啲嘢，容許我賣個關子，係要用到口才嘅！」麥沛東更踢爆陳湛文擅長功夫，想他在台上演練：「Peter武術好勁，彈指功、蜈蚣彈樣樣都識，我哋未綵排可以加落去，點都要搞搞佢！」

李芯駖麥沛東亂鬥烏蠅橋段

芯駖談到再次與麥沛東合作，表示雙方更熟絡有助放鬆狀態，更憶述演出笑料：「有一場有隻烏蠅爬佢個頭，我即刻唔敢再望佢、驚會忍唔住笑！點知最後喺地下亂鬥橋段，竟然再見返隻烏蠅！」劇情中麥沛東需要摑芯駖一巴掌，麥沛東坦言求學時有練習：「打面其實好危險，打得前最多會腫，打中耳仔隨時會暈低！」芯駖笑指大家有愛錫遷就自己，不過麥沛東有一次竟突發加戲：「有一場打咗一巴之後，覺得芯駖情緒感覺未夠，千鈞一發決定再打多巴！」芯駖亦認同自己感覺未足，不及平時打一巴便足夠：「所以我之後都打自己一巴！」

麥沛東「消費論」獲390萬點擊率

麥沛東上次演出《你好，打劫》的「消費論」橋段影片在社交媒體獲得390萬次觀看，他笑指自己追蹤人數中遠不及點擊率：「冇人follow我，入場前要先follow！」芯駖則提議：「唔follow嘅話就要交費用！」