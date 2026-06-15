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你好，打劫！Return丨何啟華獲劉德華欽點演舞台劇 天王親問意見交流後達成「深入淺出」共識：劇組果然好鍾意我

影視圈
更新時間：18:15 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-15 HKT

ERROR成員何啟華（阿Dee）、COLLAR成員李芯駖、麥沛東、陳湛文、巢嘉倫、魯文傑及王俊傑今日出席劉德華出品「舞台山莊」10周年劇作《你好，打劫！》Return記者會，組成全新班底於八月起舉行20場舞台劇演出。何啟華與陳湛文作為新加盟成員，阿Dee笑言受上天欽點加入，並早於劇作首次演出已接獲演出邀請及閱讀劇本，可惜檔期當時因拍攝其他影視作品未能配合，出品人劉德華更於阿Dee觀賞演出後詢問意見：「劉生問我好唔好睇？其實未去到意見、似係觀後感。交流意見之後發覺好多地方不謀而合，劉生講過要深入淺出，呢樣都成為我哋嘅共識。」

何啟華要排「尿break」

再次獲得邀請，笑言：「劇組果然好鍾意我！」接近一年未演舞台劇，阿Dee透露戲份極長、六位演員全程在台上，自己只會離台30秒：「要維持喺台面唔去廁所，睇嚟排戲嘅時候要排埋尿break！」陳湛文則揚言要大整蠱：「咁要落你瀉藥，或者喺場景裡面整個廁所囉！」阿Dee則笑指怕傳出強烈異味，令觀眾誤會自己身體狀況差。

陳湛文指劇本仍在調整中

阿Dee透露《你好，打劫！》Return完成初階段圍讀工序，坦言：「超多對白！但台詞方面我唔驚，講經呢樣好似我，最難係要大家明。」亦笑指沒有對白的戲份更難演繹，觀眾會像看世界盃球賽時看全隊組織。陳湛文補充指劇本仍在調整中，許多細節需要小心處理，加上朱栢謙、朱栢康兄弟增參演：「佢哋成台戲好高壇數！難度唔係對白多與少，而係點樣做得生龍活虎又有真實感。」

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