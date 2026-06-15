Gareth.T湯令山澳門終極加場7月3日 兩場門票一小時掃光 被問感情狀況：想留空間

從「心傷」到「心零」，Gareth.T湯令山的重生之旅繼續席捲亞洲。萬眾期待的澳門站，原定7月4日及加開的7月5日門票均於一小時內被掃清，隨即宣佈終極加開7月3日（星期五）最終場，門票將於6月16日（星期二）中午 12 時公開發售。與此同時，前晚（13日）《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站於馬來西亞雲頂盛大舉行，Gareth不但帶來多首經典作品，更驚喜選唱馬來西亞天后梁靜茹的《會呼吸的痛》，向當地樂迷致敬，全場掌聲雷動。

Gareth.T湯令山唔想答有冇拍拖

每站設有結他手Teddy代觀眾提問環節，亦成為巡演一大暖心彩蛋。來到馬來西亞站，除了例牌的「食咗飯未」之外，Teddy 更帶來一條刺激問題，直接問 Gareth有沒有女朋友。Gareth由本來不想回應，到從容說道：「我都可以答嘅，有冇拍拖？同邊個拍拖都唔想答，想留返啲空間俾自己。」真摯而保有邊界的回答，引來全場理解與歡呼。

Gareth.T湯令山拋出簽名海報送觀眾

音樂上，Gareth繼台北站後再次呈現樂迷心水歌曲《玻璃》，馬來西亞站更為樂迷帶來驚喜。首唱剛錄好兩天的全新國語作品《我只懂》。整場演出高潮迭起：當然少不了《用背脊唱情歌》的全場大合唱環節，樂迷一同唱出刻骨銘心的旋律，場面溫馨動人；唱完《玻璃》一曲後，他更在台上拋出親筆簽名海報送給現場觀眾，瞬間掀起全場歡呼。

Gareth.T湯令山Encore穿越人群

Encore環節中，Gareth延續感動，以《跟悲傷結了帳》一曲從觀眾席步出，穿越人群返回舞台，近距離與樂迷互動，為「與悲傷正式結帳」的旅程寫下最真摯的註腳。此外，他更驚喜演繹了盧廣仲的《刻在我心底的名字》；Gareth曾在訪問中提及盧廣仲是他希望合作的歌手之一，今次選唱此曲，別具意義。

Gareth.T湯令山連結華語經典邁向終章

接下來 Gareth 將於6月27日澳洲悉尼站繼續與各地樂迷一同告別悲傷。從台北翻唱陶喆《流沙》，到雲頂致敬梁靜茹《會呼吸的痛》、首唱國語新作《我只懂》，再到《刻在我心底的名字》，Gareth 正一步步將自己的音樂影響力與華語樂壇經典連結。告別過去，歸零重生，7 月 3 日澳門終極最終場，期待與你在銀河綜藝館見證這趟旅程的圓滿終章。

《Gareth.T - Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子》澳門站

原有場次：7 月 4 日（星期六）8PM 滿

7 月 5 日（星期日）6PM 滿

終極加場：2026 年 7 月 3 日（星期五）

地點：銀河綜藝館

門票價格：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588

終極加場門票發售日期及時間：6 月16日12PM

終極門票發售網站：銀河票務、大麥、貓眼、Trip.com 、MPay澳門錢包、澳門售票網同步發售