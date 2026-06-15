鄭伊健罕戴眼鏡現身魅力大爆發 身上一特徵被讚「保養天花板」：果然係不老男神

58歲的鄭伊健自90年代憑《古惑仔》系列中「陳浩南」一角紅遍亞洲。儘管近年鄭伊健進入半退休的生活態度，但他的人氣絲毫未減，每次舉辦演唱會依然一票難求，場場爆滿。近日鄭伊健現身好友葛民輝演出的舞台劇《魔幻時刻》後台，更被現場的粉絲野生捕獲，鄭伊健罕有地戴著眼鏡示人，合照流出後立即在網上引起熱議，粉絲除了讚他凍齡外貌，更指眼鏡造型跟他出奇地合襯。

鄭伊健戴眼鏡睇舞台劇

在網上流出的照片中，鄭伊健當天以一身簡單低調的全黑打扮現身，標誌性的中分長髮依舊，然而最讓粉絲驚喜的，是他罕有地戴上了一副黑框眼鏡。其實鄭伊健有200度近視和100多度散光，但他極少在公眾面前佩戴眼鏡，早期他日常出街就試過沒有戴眼鏡，而未能認出熟人。他戴著眼鏡與粉絲合照，不但沒有遮蓋他的星味，反而為他增添了幾分成熟斯文的氣質，但他跟葛民輝合照時，依舊慣性拿下眼鏡，保持英偉形象。另外亦有網民指他穿上緊身Tee之下，完全沒有肚腩，大讚他保養得宜。

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鄭伊健凍齡外貌更勝當年

葛民輝與粉絲也先後將跟鄭伊健的合照，並放上社交平台，雖然鄭伊健即將「登六」，但歲月似乎沒有在他臉上留下太多痕跡。他的皮膚緊緻，身形fit爆，完全沒有中年發福的跡象。與年輕時的俊朗不羈相比，如今的他多了一份經過歲月沉澱的氣度，眼神更顯深邃。網民紛紛留言大讚：「伊健真係唔識老」、「戴眼鏡更有魅力」。事實上，鄭伊健在TVB劇集《天若有情》中，也曾以金絲眼鏡造型示人，當年觀眾已經大讚他靚仔，紛紛被他迷倒。

鄭伊健與蒙嘉慧日本享受人生

鄭伊健在圈中不僅是萬人迷，更是出名的「緋聞絕緣體」，他與太太蒙嘉慧結婚多年，恩愛如昔。近年二人長居日本，鄭伊健對太太的支持無微不至，更打本給她在日本開設地產公司，讓蒙嘉慧發展自己的事業。他們不時會飛返香港探望親友，享受悠閒生活，早前就有網民在東大街的麵店偶遇他們夫婦二人，蒙嘉慧被指身形比前圓潤，網民都笑稱這是「幸福肥」，令人羨慕。

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