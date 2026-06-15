倪樂琳 莊子璇 港姐冠軍姐妹花 《魔音》蛻變突圍 一動一靜 解放天性｜名人雜誌

兩位港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）與莊子璇（Hilary）早前齊齊參與選秀節目《魔音女團》，從16位練習生中突圍而出，與宋宛穎、倪嘉雯、喬美莎及盧映彤組成6人女子組合，並以女團名義正式出道。她們感恩節目給予16位女生展現自己的機會，幸運地在屬於她們16人的舞台上，向觀眾展現自己，回想起比賽的過程仍非常感恩和珍惜。文：李文偉、圖：羅安強

倪樂琳（右）、莊子璇同是港姐冠軍，性格一動一靜好合拍。

從比賽中順利脫穎而出，回想參與節目為二人帶來不少轉變，Ellyn最難忘「班主任」陳奐仁給予她不少建言，「最想多謝他，不管是人生和事業規劃都是良師，給了我很多建議，他指出了很多我沒正視到的問題，在這一行和人生中，有他出現是很寶貴的，有些人見到不會講，但他全都講給我聽，對我人生起很大作用！」Ellyn指經歷第一輪挑戰後，陳奐仁即當面指出她的心理病，「當刻我以為是節目效果，自細我都自認是樂觀的人，不會有心理病，直至有日我們坐下來傾，他畫了圖表，問我小時候的經歷，覺得我沒有安全感，會不斷質疑自己，我自己也有發現這個問題，可能是媽咪的教育方式，典型的亞洲家長比較會挑骨頭，會怕孩子驕傲，可能小時候太少聽到讚賞的說話。」談到身為港姐冠軍也被挑剔？她笑言父母當時也抱持平常心。

從小甚少被讚賞

Hilary也表示家庭背景相同，「我有次真的問媽咪，為甚麼都沒讚我？她說因為怕我驕傲，沒讚過我、我又怎會驕傲呢？但她在親友面前會讚我、會在網上支持我，甚至用我的照片做頭像，所以心裏面都知道父母是愛錫我的！」Ellyn笑言身為公眾人物，在網上已受到不少批評，希望媽咪可以讚賞她，「其實做這一行也需要多一些讚賞，我們16位練習生會互相稱讚、打氣，成為大家彼此的心靈支柱，在數星期的訓練中，所有女生都經歷過崩潰的瞬間，面對壓力都是靠身邊另外15位女生撐住。」

回想最崩潰瞬間，Ellyn笑言是第一次分組時，分到3位手腳不協調的隊友，「剛剛完成第一次挑戰，看到大家的水平，結果她們就成為我的隊友了，還包括唱《煎熬》的俞可程，但到第一次練習時大家都做到，有更多時間會有好發揮。」Hilary坦言節目中被批表情輕鬆但練習不努力，令每日在練習室下苦功的她很委屈，「助教的冼靖峰也說我應該多表現真實一面，我發現自己不想表現懦弱、好似會輕易被打倒的感覺，他說讓大家知道弱點，才可以想到方法幫你，不要強撐，當我改變了這個想法，不擅長的事不要逞強，總算是投入到節目當中，很多謝他這一番說話。」

自認私下好「戇居」

由冠軍師姊妹變為好拍檔，Ellyn與Hilary在節目中亦對彼此改觀，Ellyn表示：「對她第一印象是很斯文、很溫柔、懂得照顧大家，我和她性格上是一動一靜，但這節目令我們一班港姐冠軍解放天性，原來她也是傻傻的、和我差不多，加上宋宛穎，大家都覺得港姐冠軍很可靠、端莊，原來我們也和時下年輕人一樣，知道很多無厘頭的事，Hilary很喜歡和我們拍Reels，都是搞笑和樣衰的，原來我們都幾戇居！」Hilary則笑言發現大家都很同頻，「我知道她是很開朗的人，但她在節目上也表現出真實一面，我則是有點怕鏡頭，很怕拍到不好的畫面被當成話題，但她可以勇敢地展現所有。」

Hilary在節目中都曾被批評到喊，後來靠努力一步步突圍。

（左起）喬美莎、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇、盧映彤及倪嘉雯最終成團，將展開娛圈生涯新一頁。

Ellyn分享參與《魔音》的趣事，曾被分到手腳不協調的隊友，大家卻一齊進步成長。

《魔音》壓力大過選港姐

由港姐到《魔音女團》，再次為兩位女生帶來蛻變，Hilary指當年是抱着玩的心態嘗試參選港姐，「贏就贏輸就輸，結果都沒所謂，因為是自己的決定，不用給任何人交代，比較輕鬆些。但參與《魔》則有包袱、會希望支持自己的人、家人們都見到自己努力的成果，多了一份責任，很希望自己可以做到這件事。」Ellyn則認為：「港姐舞台自己衰了便返屋企，但《魔》則會連累到隊友，壓力會大過選港姐！」她們指這次節目與16位女生經歷患難，回想起來非常熱血，比參選港姐時感覺更年輕。Hilary慨歎以港姐冠軍入行，鏡頭形象上有了方向，展現自己時也多了考量，但在Ellyn和宋宛穎的影響下，她希望能更多地展現自己，「記得初時入行講說話比較不經大腦，容易傷害到身邊的人，慢慢便選擇少講話，有點收埋自己，其實我是白羊座、講話比較直，覺得和現在的我比較不似，現在會反覆思考一輪才會講出來。」她們都希望有更多參與真人騷的機會，將真實一面展示給觀眾，成為大家眼中的「貼地港姐」。至於性格外向的Ellyn則希望有所改變：「想適當時候為自己爭取多些，不要太禮讓，如果不夠想要，就展現不到那團火！」

此外，她們又透露6位成員已投入錄音室灌錄兩首新歌，Ellyn笑言：「希望不用修音太多，被取名『修音女團』啦！」談到對於女團的展望，她們坦言能走多遠要看6位成員的努力，Hilary笑言：「既然出道了，我們便不止於演員，能成為歌手下一步當然是想出Solo。」

6人「魔音女團」正式出道，將迎來新挑戰。

Ellyn（左三）視陳奐仁（左一）為良師，最感激對方的建議及幫助。

16位練習生會互相稱讚、打氣，成為大家彼此的心靈支柱。

倪樂琳（左一）經常約埋一班魔音姊妹拍有趣短片。